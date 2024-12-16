Трамп заявил о прогрессе в работе по украинскому конфликту

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в работе по конфликту на Украине уже достигнут небольшой прогресс. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, которая прошла в его резиденции в Мар-а-Лаго.
В первую очередь он подчеркнул, что обязательно проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине. Политик отметил: «Нам нужно это остановить».
Также избранный глава государства добавил, что уже делает вс возможное для прекращения конфликта на Украине. Трамп утверждает, что Киев якобы выразил стремление достичь мира.
Также политик отметил, что США не следовало позволять украинской армии наносить удары по России дальнобойным оружием. Это решение будет пересмотрено.
Читайте также:
«Мы должны остановить это»: Трамп намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским
Трамп не пригласил Зеленского на свою инаугурацию
Песков высказался о приглашении Путина на инаугурацию Трампа
Также избранный глава государства добавил, что уже делает вс возможное для прекращения конфликта на Украине. Трамп утверждает, что Киев якобы выразил стремление достичь мира.
Также политик отметил, что США не следовало позволять украинской армии наносить удары по России дальнобойным оружием. Это решение будет пересмотрено.
Читайте также:
«Мы должны остановить это»: Трамп намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским
Трамп не пригласил Зеленского на свою инаугурацию
Песков высказался о приглашении Путина на инаугурацию Трампа
Анастасия Чинкова