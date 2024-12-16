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Трамп не пригласил Зеленского на свою инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не приглашал на инаугурацию Владимира Зеленского, однако готов его на ней принять. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
Политик отметил, что не отправлял приглашение украинскому президенту, однако если он хочет присутствовать на мероприятии, то может приехать.

При этом Трамп выразил сомнение в присутствии на инаугурации председателя КНР Си Цзиньпина, которому было отправлено приглашение. Однако спустя время лидер отказался от посещения мероприятия.



Инаугурация Трампа пройдёт 20 января 2025 года.

Ранее агентство Bloomberg писало, что победа Трампа в президентских выборах в США может сделать 2025 год переломным для конфликтов на Украине и в секторе Газа.

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#сша
#украина
#президент
Володин поручил выяснить, почему депутат Напсо два года не посещает заседания ГД
16 декабря 2024, 20:16

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил выяснить, почему депутат Юрий Напсо не посещает думские заседания. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник из ГД.
Отмечается, что Володин проговорил проблему отсутствия этого депутата, который не появляется на заседаниях уже порядка двух лет. Председатель Госдумы поручил выяснить, по каким причинам это происходит, а также отметил, что нижняя палата парламента готова оказать помощь, в том числе с лечением, если это необходимо.

Также Володин дал поручение комиссиям проработать с профильным комитетом вопрос лишения полномочий депутата Напсо.

Юрий Напсо является действующим депутатом Госдумы. Он был избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинут фракцией ЛДПР, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

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#лдпр
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Думская комиссия по этике не сочла оскорбительными слова Ильтякова о «рожалке»
16 декабря 2024, 20:05

Валентина Терешкова (Фото: kremlin.ru)

Комиссия Государственной думы по этике отреагировала на запрос депутата Ксении Горячевой. Ей показался оскорбительным призыв её коллеги Александра Ильтякова рожать до тех пор, пока «рожалка» работает.
Об этом сама Горячева написала в своём телеграм-канале. Глава думской комиссии Валентина Терешкова прислала оскорблённой в лучших чувствах законодательнице официальный ответ, в котором изложено мнение депутатов, не увидевших в словах Ильтякова никакого негатива.

«Высказывания (...) Ильтякова (...) являются просторечными изречениями, иногда употребляющимися в русском языке», — сообщила космонавт и блюстительница этики и этикета в нижней палате российского парламента.

Горячева с мнением комиссии не согласилась и призвала россиян активнее участвовать в выборах, чтобы не видеть потом в Думе персонажей, подобных Ильтякову. Привлекались ли к обсуждению филологи и лингвисты, не уточняется.

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#депутат
#комиссия
#женщины
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Депутат Чепа: новые санкции больше сказываются на экономике Европы, чем России
16 декабря 2024, 19:40

Фото: iStock/syahrir maulana

Новые западные санкции против России безрезультатны и больше сказываются на экономике самой Европы. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, данные ограничения затрудняют работу российское стороне, но она всегда находит выход.
«Попытки стран коллективного Запада продолжить разрушать нашу экономику, не зная, что туда можно уже приписать. Это все не имеет никакого результата. <…> И сказываются на экономике Европы, это факт. Они теряют больше, чем мы. Мы находим новые пути, новых партнеров», — указал Чепа в беседе с RT.
Похожего мнения придерживается и доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. В комментарии «Известиям» эксперт отметил, что введение антироссийских санкций оказалось абсолютно бессмысленным, ведь Россия лишь увеличила темы экономического роста, обогнав некоторые страны Европы в несколько раз.
«Абсолютно согласен с немецким политиком Ральфом Нимайером, который говорит о том, что на самом деле введение и продолжение антироссийских санкций — это самоубийство для промышленности Европы. По результатам более чем двух с половиной лет очевидно, что введение санкций относительно России оказалось абсолютно бессмысленным для Европы», — подчеркнул он.
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#евросоюз
#рф
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Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Шольцу
16 декабря 2024, 19:03

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

На внеочередном заседании 16 декабря бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу. Об этом заявил действующий председатель ведомства Бербель Бас.
Отмечается, что 394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, при этом 207 депутатов поддержали кабмин Шольца, а 116 — воздержались. Для вынесения вотума недоверия необходимо не менее 367 голосов.

Такое решение было ожидаемым после распада правящей коалиции из представителей Социал-демократической партии (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП).

По данным Deutsche Welle, теперь Шольц должен предложить президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент. Но президент может отказаться от этого шага, что маловероятно. Внеочередные выборы должны состояться не позднее 60 дней после голосования бундестага.

Действующее правительство сможет работать февраля 2025 года до внеочередных выборов.

Запрос о доверии направил сам Шольц 11 декабря.

Перед голосованием Шольц заявил, что ФРГ не отправит на Украину свои войска и дальнобойные ракеты Taurus, пока он занимает свой пост.

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#шольц
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«Рождество в страхе»: В ФРГ протестуют работники Volkswagen
Работники Volkswagen в ФРГ протестуют против планов по сокращению производства
16 декабря 2024, 18:33

Фото: istockphoto/aquatarkus

В Ганновере сотрудники одного из предприятий автоконцерна Volkswagen вышли на митинг протеста против планов руководства по сокращению производства. В акции приняли участие около ста человек.
Как сообщает информационное агентство DPA, работники автогиганта собрались около одного из отелей в этом городе на севере Германии. Именно там представители руководства компании должны были встретиться с лидерами профсоюза для проведения кризисных переговоров относительно планов концерна по масштабному снижению издержек.

«Мы не хотим вступать в рождественские каникулы с этой неопределенностью, со страхом перед увольнениями или закрытием предприятий», — сказала один из организаторов акции, глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло.

Протестующие призывают соблюдать условия трудовых соглашений, сохранить рабочие места и отказаться от сокращения производства. Работники также предлагают экономить на управленческом аппарате вместо увольнения рядовых сотрудников.

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#профсоюзы
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Милонов призвал не повторять за Илоном Маском
Милонов о создании министерства эффективности: не следует повторять за Маском
16 декабря 2024, 18:31

Виталий Милонов (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Не следует буквально повторять то, что вводится в США, даже если этим занимается Илон Маск, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя предложение создать министерство эффективности для целесообразного расходования бюджетных денег. По его словам, такое решение вряд ли сможет позитивно повлиять на ситуацию.
«Не всегда, наверное, следует побуквенно повторять то, что делается в США. Даже такой рок-звездой, как Илон Маск. <…> Не думаю, что создание нового ведомства сможет как-то повлиять на умозрительные критерии эффективности», — пояснил парламентарий в беседе с Общественной Службой Новостей.
Милонов добавил, что архитектура государственной власти в России и так достаточно сбалансирована, а также контролируется несколькими надзорными органами.

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#законопроект
#илон маск
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Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла из 15-го пакета санкций Евросоюза
16 декабря 2024, 18:27

Патриарх Кирилл (фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла, постпреда России при ООН, Олимпийского комитета России и двух российских футбольных клубов из 15-го пакета санкций Евросоюза. Об этом в беседе с журналистами сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Политик подчеркнул, что в рамках новых санкционных ограничений предлагались сумасшедшие идеи. Венгрия заявила, что не поддержит введение санкций в отношении указанных граждан, ведомств и организаций России. В результате удалось добиться их исключения из нового пакета.

В понедельник, 16 декабря, совет ЕС принял 15-й пакет антироссийских санкций, куда также вошли компании и физлица из Китая, Индии, ОАЭ и Ирана, которые обвиняются в поставке России товаров двойного назначения.

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#патриарх кирилл
#санкции
#россия
#евросоюз
#венгрия
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Белоусова назначили главой набсовета ВСК сроком на пять лет
16 декабря 2024, 18:22

Андрей Белоусов (Фото: kremlim.ru)

Министра обороны России Андрея Белоусова назначили председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании на пять лет. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Из распоряжения, которое подписал премьер-министром Михаил Мишустин, следует, что полномочия бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу как председателя набсовета досрочно прекращены.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что бывший глава ведомства Сергей Шойгу создал мощный задел в развитии Вооруженных сил (ВС) государства. Министр обороны Российской Федерации выразил благодарность Сергею Шойгу, а ещё администрации президента, самому российскому лидеру Владимиру Путину, Федеральному собранию и коллегам по силовому блоку.

Андрей Белоусов заявлял, что ракеты средней дальности, которые США собираются разместить в Германии, могут достигнуть Москвы за восемь минут.

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Венгрия наложила вето на выделение ЕС €6,5 млрд на оружие для Киева
16 декабря 2024, 18:18

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия наложила вето на решение ЕС выделить €6,5 млрд на вооружение для Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который принял участие во встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе. Его слова приводит телеканал М1.
«Сегодня я наложил вето на выделение €6,5 млрд из Европейского фонда мира на оплату поставок оружия Украине», — сказал Сийярто.

Венгрия уже не впервые блокирует выделение средств из Европейского фонда мира на вооружение для ВСУ. Будапешт предупреждал, что будет придерживаться своей позиции, пока Украина не сможет гарантировать, что никакие венгерские компании не попадут в список «международных спонсоров войны».

Сийярто также отметил, что никто из присутствующих на совете МИД стран Евросоюза не поддержал предложение о прекращении огня на Украине в Новый год и Рождество, многие даже выступили против.

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