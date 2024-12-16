Трамп не пригласил Зеленского на свою инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не приглашал на инаугурацию Владимира Зеленского, однако готов его на ней принять. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
Политик отметил, что не отправлял приглашение украинскому президенту, однако если он хочет присутствовать на мероприятии, то может приехать.
При этом Трамп выразил сомнение в присутствии на инаугурации председателя КНР Си Цзиньпина, которому было отправлено приглашение. Однако спустя время лидер отказался от посещения мероприятия.
Инаугурация Трампа пройдёт 20 января 2025 года.
Ранее агентство Bloomberg писало, что победа Трампа в президентских выборах в США может сделать 2025 год переломным для конфликтов на Украине и в секторе Газа.
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При этом Трамп выразил сомнение в присутствии на инаугурации председателя КНР Си Цзиньпина, которому было отправлено приглашение. Однако спустя время лидер отказался от посещения мероприятия.
Инаугурация Трампа пройдёт 20 января 2025 года.
Ранее агентство Bloomberg писало, что победа Трампа в президентских выборах в США может сделать 2025 год переломным для конфликтов на Украине и в секторе Газа.
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Анастасия Чинкова