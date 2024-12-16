«Мы должны остановить это»: Трамп намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его команда будет проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для прекращения конфликта на Украине. Об этом политик заявил в ходе выступления на пресс-конференции в свой резиденции Мар-а-Лаго.
Трамп заявил, что эти переговоры неизбежны. Необходимо обсудить все детали, чтобы остановить этот конфликт.
Избранный глава государства неоднократно подчёркивал, что урегулирование конфликта на Украине является одной из важнейших задач его администрации после инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.
Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что администрация Джо Байдена будет мешать любым мирным инициативам Дональда Трампа.
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Избранный глава государства неоднократно подчёркивал, что урегулирование конфликта на Украине является одной из важнейших задач его администрации после инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.
Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что администрация Джо Байдена будет мешать любым мирным инициативам Дональда Трампа.
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Анастасия Чинкова