В США раскрыли последствия победы Трампа на выборах

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В случае победы бывшего главы США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, идея будущего глобального лидерства США окажется под угрозой. Об этом сообщает газета Financial Times.
Отмечается, что во время своего правления страной Трамп неоднократно говорил об идее выхода США из НАТО. Если он вновь займёт пост президента, эта идея может реализоваться, подчёркивается в статье.
При этом действующий президент США Джо Байден убеждён, что мир, наоборот, будет безопаснее, если государство займёт лидирующую позицию в мире.
Однако, по словам автора статьи, взгляды Байдена на миропорядок уже устарели, поэтому при приходе к власти нового правительства, от идеи лидерства обязательно откажутся.
Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.
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При этом действующий президент США Джо Байден убеждён, что мир, наоборот, будет безопаснее, если государство займёт лидирующую позицию в мире.
Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.
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Анастасия Чинкова