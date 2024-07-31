Трусливое убийство главы ХАМАС Хании ведет мир к катастрофе: хаос на Ближнем Востоке и глобальная война

Минувшей ночью в результате прямого попадания ракеты был убит глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания. Израильская сторона назвала его гибель способом «очищения мира», а представители группировки, в свою очередь, предупредили США и еврейское государство о возрастающих рисках войны. О том, чем обернется смерть Хании для Ближнего Востока расскажет редакция «Радио 1».