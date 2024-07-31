Трусливое убийство главы ХАМАС Хании ведет мир к катастрофе: хаос на Ближнем Востоке и глобальная война

Фото: сайт МИД РФ
Минувшей ночью в результате прямого попадания ракеты был убит глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания. Израильская сторона назвала его гибель способом «очищения мира», а представители группировки, в свою очередь, предупредили США и еврейское государство о возрастающих рисках войны. О том, чем обернется смерть Хании для Ближнего Востока расскажет редакция «Радио 1».
Исмаил Хания убит в Тегеране: подробности
Что известно о главе ХАМАС
Исмаил Хания родился в 1962 году в лагере палестинских беженцев. В студенческие годы он возглавил студсовет Исламского университета сектора Газа. В 1987 году стал одним из членов группировки ХАМАС. Вскоре духовный лидер движения был убит и ХАМАС в секторе Газа возглавил Хания. До 2017 года Исмаил Хания был лидером палестинской группировки, после чего его сменил Яхья Синвар. С 2017 по 2024 год Хания был главой политического бюро ХАМАС.
В 2018 году в США Хания объявили «особо опасным террористом глобального масштаба».
Личная информация
Исмаил Хания был женат и имел 13 детей. Осенью прошлого года появилась информация о том, что в результате удара ЦАХАЛа (израильская армия) по сектору Газа погибла внучка главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Девушка училась в медицинском университете.
Покушение со стороны Израиля
Фото: istockphoto/Gilnature
В ноябре 2023 года на Хания уже было совершено покушение. ЦАХАЛ предпринял попытку нанесения удара по резиденции главы политбюро организации. Тогда об этом сообщили в военном ведомстве Израиля.
«Ночью истребители ЦАХАЛ нанесли удар по резиденции Исмаила Хании, главы политического бюро ХАМАС, которая использовалась в качестве террористической инфраструктуры», — говорится в сообщении ЦАХАЛа.
Хания, который в тот момент находился на встрече с высокопоставленными лидерами ХАМАС, гибели избежал.
Что такое ХАМАС и причем тут Израиль
Само движение ХАМАС было основано в середине декабря 1987 года шейхом Ахмедом Ясином. Израильские власти сначала отнеслись к ХАМАС благосклонно, предположив, что новая сила будет заниматься гуманитарными вопросами. Однако уже через несколько лет Израиль признал движение террористическим и запретил его.
Группировка также признана террористической в Канаде, Японии, США, ЕС, Египте и Иордании.
Идеология ХАМАС заключается в полном непризнании права Израиля на существование. Лидеры группировки ставят цель создания палестинского государства на всей территории, которую занимала Палестина до образования Израиля в 1948 году.
Состав и численность ХАМАС
Группировка состоит из легального политического крыла и военизированных бригад. Численность военного крыла, по данным СМИ, составляет около 10–12 тысяч человек. Ядро бригад составляют несколько сотен бойцов, прошедших военную подготовку в Иране и Сирии. Главой политического крыла с 1996 года является председатель политбюро ХАМАС Халед Машааль. В секторе Газа политическими лидерами ХАМАС являются Махмуд аз-Захар и Исмаил Хания.
Основным спонсором движения ХАМАС был Иран. Однако после начала войны в Сирии страна прекратила поддерживать организацию. Иран тогда встал на сторону правительства Башара Асада, а ХАМАС – на сторону боевиков.
Реакция в мире на убийство главы ХАМАС
Реакция России
Заместитель замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что в Тегеране произошло абсолютно неприемлемое политическое убийство, которое приведет к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Богданов добавил, что произошедшее негативно скажется на переговорах Израиля и ХАМАС в Дохе.
Реакция Израиля
Фото: istockphoto/rrodrickbeiler
Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является «правильным способом очистить мир». Об том заявил министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху.
«Смерть Хании делает мир немного лучше», — подчеркнул израильский министр.
ХАМАС об убийстве Хании
Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах в беседе с изданием РИА Новости обратил внимание на то, что убийство Хании согласовано Израилем с США. По его мнению, США должны понимать степень ответственности за убийство Исмаила Хании, так как оно может привести к масштабной войне в регионе, заявил РИА Новости представитель ХАМАС
Реакция Палестины
Президент Палестины Махмуд назвал убийство Хании «трусливым актом и опасным событием». Он также призвал граждан объединиться, быть терпеливыми и стойкими «перед лицом израильской оккупации».
США об убийстве Хании
США нечего сказать о причастности Израиля к убийству Хании. С таким заявлением выступил глава американского минобороны Ллойд Остин.
«У меня нет для вас никакой информации по этому поводу», — заявил Остин.
Что будет на Ближнем Востоке после убийства Исмаила Хании
Вице-спикер Совета Федерации, дипломат Константин Косачев заявил, что ближневосточный регион вступает в самые трудные времена противостояния и ответственность за это ляжет на Израиль. Последствием убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания станет консолидация всех антиизраильских сил и резкая эскалация взаимной ненависти на Ближнем Востоке, заключил Косачев.
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