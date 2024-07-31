«Хезболла» запустила БПЛА-камикадзе в сторону Израиля в ответ на удар по Бейруту

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Ливанская шиитская организация «Хезболла» запустила в сторону Израиля несколько групп беспилотников-камикадзе в ответ на удар по Бейруту. Об этом со ссылкой на источник в руководстве движения сообщает телеканал Sky News Arabia. Уточняется, что звенья БПЛА отправили в сторону Верхней и Западной Галилеи.
Сегодня вечером, 30 июля, ВВС Израиля нанесли авиаудар по одному из районов в Бейруте, где, по их словам, находился командир «Хезболла». В результате атаки погибла женщина и пострадали не менее 68 человек. ЦАХАЛ заявил, что удар их армии был ответом на обстрел Голанских высот, где погибли 12 человек.
«ЦАХАЛ нанес целенаправленный удар по Бейруту, по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийства еще большого числа израильских гражданских», — указывалось в заявлении армии обороны Израиля.
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