ЦАХАЛ ударил по Бейруту, целью был командир «Хезболлы» — видео

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Израильские военные ударили по Бейруту, чтобы ликвидировать командира «Хезболлы», «ответственного за убийство израильских гражданских». Об этом сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля.
«ЦАХАЛ нанес целенаправленный удар по Бейруту, по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийства еще большого числа израильских гражданских», — сказано в публикации.
В минувшую субботу, 27 июля, в населенном пункте Мадждаль-Шамс погибли 12 детей в результате ракетной атаки в районе Голанских высот. Также были ранены подростки и другие люди. Израиль обвинил в ударе «Хезболлу», хотя там отрицают обстрел.
Ранее сообщалось, что Иран прокомментировал израильскую реакцию на ракетную атаку Голанских высот.
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Никита Кротов