ЦАХАЛ ударил по Бейруту, целью был командир «Хезболлы» — видео

Действия главы МИД ФРГ Анналены Бербок способствуют увеличению напряженности в Европе и во всем мире. Так в беседе с журналистами «Ленты.ру» ответил депутат Госдумы Алексей Чепа на опасения руководителя германского внешнеполитического ведомства в появлении ВС РФ у границ Польши и ФРГ.