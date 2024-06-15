Трюдо не ответил на вопрос про отправку канадских инструкторов на Украину

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Канадский премьер Джастин Трюдо не стал отвечать на вопрос об отправке инструкторов Запада на Украину в рамках пресс-конференции в Италии.
«В ходе этого саммита G7 мы много обсуждали Украину и то, как привлечь Россию к ответственности», – цитирует Трюдо ТАСС.
При повторении собственной мысли премьер Канады допустил оговорку, сказав, что западные страны будут стремиться «привлечь Украину к ответственности».
В марте канадское правительство заявляло, что им будет рассматриваться вопрос, касающийся возможной отправки небоевых подразделений на Украину, «когда возникнут подходящие обстоятельства».
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявлял о намерении обучить 4,5 тысячи украинских боевиков, обеспечив их вооружениями и направив для этого инструкторов украинской стороне.
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