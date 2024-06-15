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Трюдо не ответил на вопрос про отправку канадских инструкторов на Украину

15 июня 2024, 14:36
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Канадский премьер Джастин Трюдо не стал отвечать на вопрос об отправке инструкторов Запада на Украину в рамках пресс-конференции в Италии.
«В ходе этого саммита G7 мы много обсуждали Украину и то, как привлечь Россию к ответственности», – цитирует Трюдо ТАСС.

При повторении собственной мысли премьер Канады допустил оговорку, сказав, что западные страны будут стремиться «привлечь Украину к ответственности».



В марте канадское правительство заявляло, что им будет рассматриваться вопрос, касающийся возможной отправки небоевых подразделений на Украину, «когда возникнут подходящие обстоятельства».

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявлял о намерении обучить 4,5 тысячи украинских боевиков, обеспечив их вооружениями и направив для этого инструкторов украинской стороне.

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#война
#спецоперация
#новости
Россия помогла восстановить пострадавшие от наводнения железные дороги в Армении
15 июня 2024, 14:41

Фото: istock/ Sergei Ramiltsev

Россия оказала помощь в восстановлении железных дорог Армении, пострадавших от наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства, пишет «Лента.ру».
«Россия поддержала Армению в сложное время и оперативно восстановила железнодорожное сообщение с Грузией, разрушенное стихией», — отметил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.
Он подчеркнул, что эта железная дорога является критически важным маршрутом для доставки жизненно необходимых грузов в Армению, и ее длительное отключение могло бы негативно повлиять на обеспечение населения продовольствием и топливом.

25 мая продолжительные осадки и выход рек из русел на севере Армении нанесли значительный ущерб инфраструктуре.

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#отключение
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NYT впервые опубликовала полностью проект договора России и Украины от 2022 года
15 июня 2024, 14:29

Фото: istockphoto/Diy13

Впервые опубликована полная версия проекта российско-украинского договора от 2022 года. Его положения прорабатывались сторонами в ходе переговоров представителей Москвы и Киева в Стамбуле.
Согласно документу, обнародованному американским изданием The New York Times, обе стороны согласились исключить проблему Крыма из договора. Полуостров оставался под российским контролем, но без признания Украиной.

Среди основных пунктов проекта договора был отказ Украины от вступления в военные союзы, а также от размещения на своей территории военных баз и иностранных контингентов.

Россия настаивала, чтобы Киев сделал русский официальным языком страны.

Украина хотела, чтобы её союзники были связаны договором и могли вмешаться, если на неё снова нападут. Такой договор, например, включал в себя закрытие воздушного пространства и предоставление необходимых вооружений.

Москва требовала немедленной отмены всех антироссийских санкций.

Проект договора предусматривал значительное сокращение численности ВСУ и военной техники. Украина в принципе была готова принять такие ограничения, но настаивала на установлении более высоких пределов — численность войск до 100 тысяч человек, 147 миномётов, 10 боевых вертолётов.

Украине разрешалось вступить в Евросоюз.

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#переговоры
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В Швеции сообщили о нарушении воздушного пространства российским самолетом
ВС Швеции: российский истребитель Су-24 нарушил воздушное пространство страны
15 июня 2024, 13:52

Фото: iStock/mikdam

Российский военный самолет кратковременно вторгся в воздушное пространство Швеции, как сообщает сайт Вооруженных сил королевства.
«14 июня российский Су-24 нарушил воздушное пространство Швеции восточнее южной оконечности острова Готланд», — говорится в сообщении.
Согласно данным ВС Швеции, экипаж самолета проигнорировал предупреждения, поэтому в воздух подняли два шведских истребителя JAS-39 Gripen. Командующий ВВС Швеции Йонас Викман подчеркнул, что «действия России неприемлемы и демонстрируют неуважение» к территориальной целостности страны. Он добавил, что шведские ВВС «следили за всей ситуацией и были готовы вмешаться».

ВВС Швеции также отметили, что пребывание российского самолета в их воздушном пространстве было кратковременным.

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«Конкретное предложение»: на Западе восхищены предложением Путина по Украине
Журналист Кеппель: Путин предложил четкий план завершения конфликта на Украине
15 июня 2024, 13:50

Фото: сайт Кремля

Четкие шаги по урегулированию конфликта на Украине предложил российский президент Владимир Путин. Об этом заявил у себя на YouTube-канале журналист издания Die Weltwoche Роджер Кеппель.
«Это абсолютно конкретное предложение от президента Путина, которое отвергла украинская сторона», – сказал шеф-редактор.

По словам Кеппеля, решение стран «Большой семерки» выделить Киеву 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженных российских активов является «воровством».

Обозреватель добавил, что к данной инициативе «Группы семи» он относится со скепсисом. Кеппель считает, что подобная мера вызовет еще более серьезную конфронтацию.

Ранее Путин заявлял, что для начала переговоров Украина должна выполнить ряд условий. В их числе признание Киевом Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей территориями России.

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Стало известно о разногласиях между Бербок и Шольцем из-за санкций против России
15 июня 2024, 13:18

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила неудовлетворенность отказом канцлера Олафа Шольца поддержать 14-й пакет санкций против России.
В то время как ее ведомство активно занимается усилением рестрикций в отношении Москвы, это вызывает разногласия между Бербок и Шольцем, сообщает ZDF.

«Очевидно, что над этим [пакетом санкций] работает министерство иностранных дел, а не канцелярия и не все федеральное правительство. Бербок так не говорит. Это связано с расхождениями во мнениях с канцлером Олафом Шольцем», — говорится в тексте.
В материале отмечается, что Бербок считает такую ситуацию неправильной, проблемной и вредной для имиджа. Она надеется, что очередной пакет антироссийских санкций будет принят в ближайшее время, пишет ZDF.

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Шольц призвал пригласить Россию на конференции по Украине
15 июня 2024, 12:21

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым привлекать Россию к будущим конференциям по Украине, и заявил, что цель конференции, которая начнется в Швейцарии 15 июня, заключается в создании основ для этого. Об этом он сообщил телеканалу ZDF во время саммита G7 в Италии.
Шольц отметил, что в настоящее время нужно заложить основу для будущих контактов, чтобы в перспективе можно было организовать конференцию и мирные переговоры, которые помогут Украине.

Канцлер Германии подчеркнул, что участие России в этом процессе будет важно. Он сравнил этот процесс с цветком, который нужно поливать, чтобы он вырос.

Конференция по урегулированию конфликта на Украине без участия России состоится 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток, на которую приглашены делегации более 160 стран.

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Путин поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР
15 июня 2024, 11:52

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил Сирила Рамафосу с его переизбранием на пост президента Южно-Африканской Республики. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.
Путин отметил значительный вклад Рамафосы в развитие стратегического партнерства между Россией и ЮАР, а также в укрепление продуктивного сотрудничества в рамках ООН, БРИКС, G20 и других международных организаций.

«Уважаемый господин Рамафоса, поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Южно-Африканской Республики. Желаю Вам новых успехов в Вашей ответственной деятельности, а также здоровья и благополучия», — говорится в поздравительной телеграмме.
Президент России выразил надежду на продолжение конструктивного диалога с Рамафосой и на совместную работу по важным вопросам двусторонних и международных отношений. Путин также пригласил Рамафосу на саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

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Во Франции раскрыли причину отказа НАТО от мирной инициативы России
Политик Филиппо: Причина отказа НАТО от мирного плана России — желание войны
15 июня 2024, 11:27

Фото: istockphoto/Diy13

Североатлантический альянс отказался от условий мирных переговоров, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку желает войны с Россией. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) он назвал настоящим безумием то, что НАТО отвергло мирные предложения России. Более того, как отметил Филиппо, представители альянса угрожают и заявляют о нескольких сотнях тысяч солдат, находящихся в состоянии высокой степени боевой готовности.

«Они явно хотят войны», — сделал вывод французский политик.

Накануне, 14 июня, во время встречи с руководством МИД России Владимир Путин заявил, что для начала мирных переговоров Украина должна вывести войска с территории новых российских регионов и заявить о своём неприсоединении к НАТО. Как подчеркнул российский президент, при выполнении Киевом этих условий огонь будет немедленно прекращён.

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В Средиземном море пройдут совместные российско-египетские военно-морские учения
15 июня 2024, 10:47

Фото: istockphoto/Roman Zaika

В Средиземном море запланировано проведение совместных российско-египетских военно-морских учений. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота уже покинул порт Александрия для участия в манёврах с военно-морскими силами Египта.
В состав российской эскадры входят гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», сообщает официальный телеграм-канал министерства обороны РФ. Египетская сторона представлена фрегатом ENS Al-Qadeer. В ходе двусторонних учений, которые пройдут в формате «PASSEX», будут отработаны элементы совместного маневрирования, пройдут тренировки по связи, а также по досмотровым действиям.

Накануне состоялся заход российских боевых кораблей в египетский порт Александрия, приуроченный ко Дню России. Экипажи крейсера и фрегата отдохнули после выполнения задач дальнего похода и ознакомились с местными достопримечательностями. Заход отряда российских боевых кораблей в египетский порт стал очередным шагом в укреплении российско-египетского военно-морского сотрудничества.

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