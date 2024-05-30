Reuters: Макрон убедил Трюдо разрешить Airbus покупать российский титан

Фото: сайт Кремля
Французская корпорация аэрокосмической промышленности Airbus добилась разрешения закупать российский титан для производственных целей. Это стало возможным благодаря вмешательству президента Франции Эммануэля Макрона.
Французский лидер сумел убедить премьер-министра Канады Джастина Трюдо смягчить санкции в отношении Airbus в отношении титана из России, сообщает информационное агентство Reuters. Переговоры по этому поводу прошли в марте нынешнего года, сообщают источники агентства.
По их словам, свою просьбу Макрон высказал тогда в ходе телефонного разговора с Трюдо — через несколько недель после того, как Канада наперекор союзникам ввела соответствующие ограничения. В результате правительство Канады разрешило корпорации Airbus использовать российский титан на предприятиях, расположенных в стране, несмотря на введенные ранее санкции. По словам источников, Макрон приложил в этом направлении значительные усилия, включая дипломатическое и экономическое давление.
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Александр Бойцов