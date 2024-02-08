Володин: «Трюдо должен оставить свой пост»

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости покинуть пост премьер-министру Канады Джастину Трюдо из-за чествования эсэсовца Ярослава Гуньки в канадском парламенте.
«Преступления нацистов вне времени и географии. Трюдо должен оставить свой пост. Всем нам необходимо помнить историю, уважать память предков, научиться отличать чёрное от белого и понимать, что поступок Трюдо несовместим с занимаемой должностью», — пояснил в беседе с RT Володин.
Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин писал, что для руководителей стран НАТО оправдание и даже поощрение нацистской идеологии становится абсолютно обычным делом, а ведь это опасный путь, который может привести к новой мировой войне, ещё более страшной, чем обе предыдущие.
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Мелисса Тимофеева