В ХАМАС хотят воевать с Израилем постоянно

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Палестинское движение ХАМАС желает постоянной войны с Израилем.
Об этом заявил советник группировки по СМИ Тахер Эль-Нуну, пишет Fox News. Тахер Эль-Нуну надеется, что ощущение непрекращающегося конфликта воцарится на всех границах. При этом арабский мир будет на стороне палестинцев.
По словам советника, в данный момент необходимо обеспечить анклав гуманитарной помощью, водой и электричеством.
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа.
По данным ЦАХАЛ, более 50 тысяч жителей перешли в среду на юг анклава.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля заявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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По словам советника, в данный момент необходимо обеспечить анклав гуманитарной помощью, водой и электричеством.
По данным ЦАХАЛ, более 50 тысяч жителей перешли в среду на юг анклава.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля заявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Мария Фирсова