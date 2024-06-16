ЦАХАЛ вводит паузу в боевых действиях на юге сектора Газа в гуманитарных целях

Некоторые главы делегаций на саммите по украинскому конфликту в Швейцарии скандировали нацистский лозунг, а президент Финляндии Александер Стубб заявил о вторжении России в его страну. О резонансных событиях и реакции России на завершившейся первый день конференции по Украине – в материале «Радио 1».