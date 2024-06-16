ЦАХАЛ вводит паузу в боевых действиях на юге сектора Газа в гуманитарных целях

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ежедневно будет применять тактическую паузу в боевых действиях с 08:00 до 19:00 (совпадает с мск) в южной части сектора Газа в гуманитарных целях. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.
Отмечается, что речь идет о районе вдоль дороги, проходящей от КПП «Керем Шалом» к шоссе Салах ад-Дин и далее на север. При этом армия обороны Израиля будет сообщать о продолжении наступления.
Согласно информации источника, данное решение было принято совместно с ООН и иными международными организациями.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Согласно информации источника, данное решение было принято совместно с ООН и иными международными организациями.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова