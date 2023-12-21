ЦАХАЛ заявил о захвате контроля над Эш-Шуджаией в Газе, считавшейся оплотом ХАМАС

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Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) установили контроль над Эш-Шуджаией, считавшейся одним из основных оплотов движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе армии.
Сообщается, что подразделения Израиля останутся в этом районе для проведения точечных операций. В пресс-службе подчеркнули, что в Эш-Шуджаии военнослужащие «провели обыски в домах активистов ХАМАС и обнаружили материалы разведывательного характера».
Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» заявило об убийстве 25 израильских солдат и поражении 41 единицы военной техники Израиля в секторе Газа за последние трое суток.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова