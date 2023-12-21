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ЦАХАЛ заявил о захвате контроля над Эш-Шуджаией в Газе, считавшейся оплотом ХАМАС

21 декабря 2023, 20:10
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) установили контроль над Эш-Шуджаией, считавшейся одним из основных оплотов движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе армии.
Сообщается, что подразделения Израиля останутся в этом районе для проведения точечных операций. В пресс-службе подчеркнули, что в Эш-Шуджаии военнослужащие «провели обыски в домах активистов ХАМАС и обнаружили материалы разведывательного характера».

Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» заявило об убийстве 25 израильских солдат и поражении 41 единицы военной техники Израиля в секторе Газа за последние трое суток.


Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#армия
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На Западе пришли в ужас от мощного оружия России
Conversation: российский флот в Тихом океане представляет угрозу Западу
21 декабря 2023, 20:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Доцент Университета Кёртина в Австралии Алексей Муравьев заявил, что российский флот может стать грозным вызовом для ВМС Австралии и ее союзников. Об этом сообщает The Conversation.
По информации Муравьева, с прошлого года по октябрь текущего года в состав флота было введено 8 новых боевых кораблей, а также вспомогательные суда, атомные и обычные подлодки. Эксперт подчеркнул, что наша страна продолжает укреплять свои связи в Индо-Тихоокеанском регионе.

Муравьев заключил, что в случае войны российский Тихоокеанский флот может стать серьезным вызовом для австралийского и союзных флотов.

Ранее обозреватель Лукас Лейрос заявил, что отправка Великобританией военных кораблей в Черное море для усиления Украины будет крупной ошибкой, так как британские корабли, которые передадут украинцам, будут рассматриваться Россией как приоритетная мишень.

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#море
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#чёрное море
#операции
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«Сдаться или умереть»: Нетаньяху предложил выбрать судьбу боевикам ХАМАС
Нетаньяху: Боевики ХАМАС могут сдаться или умереть
21 декабря 2023, 19:58

Фото: iStock/Tomas Ragina

Боевики палестинского движения ХАМАС могут либо сдаться, либо умереть, с таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём обращении к народу.
«Выбор, который я предлагаю ХАМАС, очень прост — сдаться или умереть. У них нет и не будет другого выбора. И после того, как мы ликвидируем ХАМАС, я буду работать изо всех сил, чтобы гарантировать, что Газа больше не представляет никакой угрозы для Израиля», — прокомментировал ситуацию Нетаньяху.

Израильский премьер также отметил, что не собирается прекращать боевые действия, пока не выполнит все поставленные задачи, к которым относится полная ликвидация палестинского движения ХАМАС, а также освобождение всех заложников.

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#хамас
#израиль
#палестина
#заложники
#война
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«Разорительно»: Французский политик заявил, что Парижу пора выходить из ЕС
Филиппо: Членство в ЕС и помощь Украине разоряют Францию
21 декабря 2023, 19:10

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Финансовая поддержка Украины и членство в Европейском союзе разоряют Францию, с таким заявлением выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
«Урсула фон дер Ляйен объявила, что за декабрь режиму Зеленского будет выделено дополнительно 1,5 миллиарда евро. То есть 300 миллионов заплатила Франция. В то же время было объявлено о сокращении на 600 миллионов евро поддержки для государственных больниц в 2024 году. ЕС — это война. Это разорение», — прокомментировал ситуацию Филиппо.

Политик заявил, что Франции необходимо выходить из состава Европейского союза как можно скорее. Он также призвал к завершению российско-украинского конфликта.

Ранее Филиппо заявил, что развязное и хамское поведение президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в американском конгрессе окончательно обрубило шансы Киева на получение дополнительной помощи от Запада.

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#франция
#евро
#война
#ес
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МИД Узбекистана вызвал посла РФ в связи со скандальным заявлением Прилепина
21 декабря 2023, 19:05

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

МИД Узбекистана пригласил российского посла Олега Мальгинова из-за высказывания российского писателя Захара Прилепина о присоединении территории Узбекистана к России. Об этом говорится в заявлении МИД страны.
Согласно сообщению, ранее Прилепин заявил о необходимости присоединения к России территории, откуда прибывают мигранты, и привел в качестве примера Узбекистан. По его словам, это необходимо делать, чтобы учить их русскому языку.

«Заявлено, что такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к глубокому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией», — считают в МИД Узбекистана.

При этом Мальгинов заверил, что высказывания Прилепина являются его личным мнением и никак не отражают официальную позицию России в отношении дружественного и независимого Узбекистана.

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#писатель
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В Эстонии испугались «удара» Путина по шведскому острову
Эстонский офицер испугался, что Россия может напасть на шведский остров
21 декабря 2023, 18:57

Фото: iStock/diegograndi

Депутат эстонского парламента, полковник запаса Петер Тали заявил, что принадлежащий Швеции остров Готланд является уязвимым местом в балтийском регионе, так как государство пока не входит в НАТО. Об этом сообщает ERR.
По мнению Тали, что если произойдет нападение на остров, то Североатлантический альянс не будет иметь шанса задействовать статью устава о коллективной обороне.

Ранее американский полковник Юджин Виндман сообщил, что государства НАТО придётся вступить в войну с Россией, после того, как Украина окончательно падёт. В этом случае бороться с Москвой придётся уже не украинцам, а войскам Североатлантического альянса.

Напомним, ситуация на линии боевого соприкосновения для ВСУ становится всё хуже и хуже с каждым днём. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о намерении начать высылать приглашения в военкоматы мужчинам, которые уехали за рубеж.

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«Уже не верят»: В Госдуме описали отношение Запада к планам Украины
Депутат Белик: Запад уже не верит обещаниям Украины захватить Крым
21 декабря 2023, 18:56

Фото: iStock/Silent_GOS

На Западе уже не верят в «грандиозные» планы Украины по захвату Крымского полуострова, такое мнение выразил депутат Государственной думы Дмитрий Белик в интервью для «РИА Новости».
Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что убеждён в том, что в 2024 году Вооружённые силы Украины смогут установить контроль над Крымским полуостровом.

«Я сегодня ради интереса просмотрел главные страницы ведущих западных агентств. Там рассуждают о том, как встретить Рождество, будет ли Трамп президентом, но нигде нет портрета победоносного украинского министра Умерова, пообещавшего захватить Крым. А это значит, что главные спонсоры Украины в подобные заявления уже не верят», — прокомментировал ситуацию Белик.

По словам депутата, заявление Умерова было предназначено для узкого круга внутренней аудитории на Украине. Он отметил, что украинцы, в основной своей массе, уже практически не верят в ​победу своей страны. При этом, половина из них уже сбежала от мобилизации за границу, а вторая половина старается это сделать, заключил ​Белик.

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Орбан заявил, что Россия не объявляла Украине войну
Орбан: Россия проводит на Украине спецоперацию, а не войну
21 декабря 2023, 18:42

Фото: сайт Кремля

Россия проводит на Украине специальную военную операцию и не объявляла ей войну. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбану задали вопрос на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года, почему на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине он назвал конфликт на Украине специальной военной операцией.

«Это специальная военная операция, потому что Россия не объявляла войну Украине. Пока что надо радоваться, что войны нет, потому что война означает всеобщую мобилизацию», - ответил Орбан.

Однако, он подчеркнул, что Украина считает происходящее полноценной войной и там объявлена всеобщая мобилизация.

При этом, по его словам, о мирных переговорах говорить еще рано, для начала необходимо добиться прекращения огня. Орбан считает, что Россия может начать договариваться с США «через голову Европы».

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#украина
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Орбан заявил, что Венгрии не хотелось бы, чтобы у нее была граница с Россией
21 декабря 2023, 18:39

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не занимается чужими территориями и границами, но ей хотелось бы, чтобы у нее никогда не было границы с Россией и между ними была территория другого государства. Об этом Орбан сообщил во время выступления на встрече с журналистами по итогам года.
Премьер-министр Венгрии отметил, что в вопросе границ государства внимание Венгрии обращено только на свои личные границы. Орбан подчеркнул, что «главное, чтобы у Венгрии не было границы с Россией», так как между Венгрией и РФ должна быть территория, которая контролируется другой страной. Именно ​такая позиция является приоритетной, по мнению венгерского министра.

Ранее Орбан заявил, что у Еврокомиссии нет причин начинать процесс о лишении Венгрии права голоса по 7 статье договора ЕС, так как она только что признала, что юридическая система страны в порядке.

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#страны
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Политолог Светов: «Китай и Индия пошли под конкретную раздачу Запада»
21 декабря 2023, 17:55

Фото: istockphoto.com/Dikuch

Политолог Юрий Светов объяснил недопуск Индией шести российских танкеров с нефтью марки Sokol давлением на страну западными государствами.
Он отметил, что та же самая причина лежит в основе недавнего инцидента, когда аэропорт Пекина «Дасин» отказался принимать и обслуживать рейсы авиакомпании «Россия».

«Этот неприятный инцидент тоже происходит параллельно с ситуацией с аэропортом Китая. Это говорит том, что недруги пытаются давить на наших партнеров всеми возможными путями. Если резюмировать: Китай и Индия пошли под конкретную раздачу Запада», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Шесть танкеров с российской нефтью застряли к югу от Шри-Ланки на пути в Индию. Суммарно они везут порядка пяти миллионов баррелей нефти марки Sokol. Так, судно NS Century, принадлежащее «Совкомфлоту», простаивает на холостом ходу на расстоянии от порта назначения с 16 ноября.

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#россия
#санкции
#судно
#китай
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