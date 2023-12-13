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Число погибших в результате ударов Израиля по Газе возросло до 18,6 тысяч

13 декабря 2023, 16:55
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Число жителей сектора Газа, погибших с момента эскалации 7 октября в результате ударов Израиля, возросло до 18,6 тысяч. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения сектора Газа.
Отмечается, что порядка 50,6 тысяч человек пострадали. В ведомстве подчеркнули, что за последние часы в больницы Газы привезли более 190 тел погибших и почти 500 раненых. По информации министерства, многие пострадавшие все еще находятся под завалами.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Израиля добились от партнеров в США полной поддержки по вопросу проведения наземной операции в секторе Газа и снижения международного давления на еврейское государство по этой теме.


Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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#государство
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В Петербурге контролёр высадил ребёнка на мороз за забытый проездной
13 декабря 2023, 17:45

Фото: istockphoto/Snezhana Kudryavtseva

В Санкт-Петербурге прокуратура провела проверку по обращению матери 13-летней девочки. По её словам, контролёр высадил её дочь из автобуса из-за забытого проездного в районе лесополосы, хотя был уже вечер, а на улице стоял мороз.
Девочка ехала в бассейн, и только в салоне автобуса поняла, что забыла проездной билет дома. Она попросила контролёра войти в её положение, но тот настаивал на том, что в данном виде транспорта предусмотрена только бесконтактная оплата проезда, сообщает «Мойка78». В итоге он высадил школьницу из автобуса, хотя на улице было темно и холодно, а дело происходило на окраине города, неподалёку от лесополосы. К счастью, у девочки был с собой телефон и она позвонила родителям. Но ей пришлось 20 минут стоять одной, пока те не приехали за ней.

Мама девочки обратилась в городскую прокуратуру.  Результатом рассмотрения заявления стало возбуждение административного дела о принудительной высадке из автобуса несовершеннолетнего, следующего без сопровождения взрослых (ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ). Контролёр был оштрафован на 20 тысяч рублей.

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#автобус
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В приёмной Минтруда нашли подозрительную коробку
13 декабря 2023, 17:44

Фото: iStock/artolympic

Подозрительная коробка обнаружена в приемном кабинете Минтруда в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.
В ведомство были вызваны саперы и правоохранители. 
 
Пластиковая коробка не имела проводов и не издавала каких-либо звуков, однако бдительные сотрудники решили удостовериться, что в ней не заложено взрывное устройство. 
 
Специалисты исключили попытку минирования после осмотра содержимого коробки. 
 
Прежде сообщалось, что взрыв поездов в Северомуйском тоннеле БАМа квалифицирован правоохранителями как теракт. Напомним, инцидент произошел 29 ноября. Во время следования состава по тоннелю, загорелась одна из цистерн. Виновник взрыва был задержан. Им оказался гражданин Белоруссии, который действовал по заданию украинских спецслужб.    

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#взрыв
#теракт
#минтруд
#москва
#россия
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В Подмосковье спасли несколько часов блуждавшего в лесу молодого человека
13 декабря 2023, 17:36

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса нашли юношу, который несколько часов не мог выйти из леса. Инцидент произошёл в Сергиево-Посадском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
Вечером в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился человек, который, возвращаясь домой от подруги, решил пойти коротким путём из деревни Золотилово в посёлок Мостовик через лес и заблудился.
«Прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы связались с 17-летним парнем по телефону. Юноша был не местный и не мог объяснить, где находится. Ситуация осложнилась тем, что его мобильный телефон быстро разрядился на морозе и выключился», – рассказал замначальника части Сергей Шумов.
Работники противопожарно-спасательной службы, преодолевая сугробы, прочесали лес. Подавая звуковые сигналы, они работали на отклик. Через полчаса спасатели обнаружили потерявшегося молодого человека и вывели его из лесного плена. Медицинская помощь ему не понадобилась.

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#лес
#сергиев посад
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В Новой Москве при пожаре в частном доме погибла 13-летняя девочка
13 декабря 2023, 17:12

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Новой Москве при пожаре в частном доме погибла 13-летняя девочка. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
«В частном доме на ул. Светлая в пос. Краснопахорское в Новой Москве произошел пожар, в результате которого погибла 13-летняя девочка», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства происшествия. Дело находится под контролем прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти оп неосторожности.

13 декабря в результате пожара в Лыткарине погибли бабушка, дедушка и их семилетняя внучка. Пожар произошёл ночью в одной из квартир жилого дома. По предварительным данным, его причиной стало замыкания электрического щита. 


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Россиянин упал в шахту лифта, пытаясь сходить туда в туалет
Житель Дагестана пошел в туалет, упал в шахту лифта и впал в кому
13 декабря 2023, 16:49

Фото: istock / maxim4e4ek

Житель Дагестана намеревался сходить в туалет, забрел в шахту лифта и упал в нее. Мужчина получил серьезные травмы и впал в кому. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.
По информации портала, парень приехал на стройку со своими друзьями-грузчиками, которые выполняли работу на объекте. Пострадавший ждал приятелей в автомобиле, но внезапно захотел справить нужду и стал бродить по стройке в поисках туалета. 
 
Из-за того, что освещения на стройке не было, мужчина оступился и провалился в шахту лифта. 
 
Когда друзья кинулись искать пострадавшего, прошло уже несколько часов. Мужчина был обнаружен без сознания. Прибывшая на место происшествия скорая помощь экстренно госпитализировала парня. В настоящее время за его жизнь борются врачи. 

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Полиция во Франции задержала школьницу, пытавшуюся убить учителя, пишут СМИ
Parisien: в Ренне задержали школьницу, желавшую убить учителя английского языка
13 декабря 2023, 16:40

Фото: iStock/Yingko

Французская полиция задержала учащуюся в городе Ренн, которая хотела совершить убийство в колледже, подобно тому, как в октябре Мохаммед Могушков с ножом совершил нападение на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас. Об этом сообщает Parisien.
В материале статьи сообщается, что возраст девочки составляет 11–12 лет.  Она пришла на урок, взяв с собой большой нож, и намеревалась убить преподавателя английского языка.

Как стало известно, пострадавших нет. По факту произошедшего начато уголовное расследование.

Напомним, 13 октября Мохаммед Могушков с холодным оружием атаковал лицей в городе Аррас на севере Франции. Ранено несколько человек, один преподаватель убит. Еще один учитель и охранник ранены и в настоящий момент были госпитализированы.

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На Алтае 49-летнего сотрудника птицефабрики засыпало зерном, мужчина погиб
13 декабря 2023, 15:27

Фото: istock / Henadzi Pechan

В Алтайском крае следователи проводят проверку после гибели рабочего птицефабрики, которого засыпало зерном. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на СУСК РФ по региону.
Сообщается, что машиниста механического тока затянуло и засыпало зерном в завальной яме в помещении птицефабрики. 49-летний мужчина скончался на месте. 

Проверкой занимается Новоалтайский межрайонный следственный отдел.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали полицейского за вымогательство почти миллиона рублей за секс, в котором он даже не принимал участие. Знакомая полицейского занялась интимом с другим мужчиной по-обоюдному согласию, но потом передумала и решила заработать денег. Сначала она потребовала у него 500 тысяч рублей, а когда тот отказался платить, обратилась за помощью к правоохранителю и начала требовать у своей жертвы уже 900 тысяч рублей.

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#рф
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В Ярославле задержали мужчину, включившего на вокзале речь Гитлера
13 декабря 2023, 15:11

Фото: istock / Kyryl Gorlov

Кировский районный суд Ярославля назначил 10 суток административного ареста мужчине, который включил речь Адольфа Гитлера на железнодорожной станции. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 21 октября в 15.15 по московскому времени. Мужчина воспользовался переговорным устройством громкоговорящей связи на столбе и включил речь Адольфа Гитлера о нападении на Польшу.

Суд счел данный поступок за административное правонарушение, а именно публичная демонстрация нацистской символики и атрибутики. Обвиняемый признал, что совершил проступок, но заявил, что в этой ситуации в его действиях публичной демонстрации нацизма не было.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала полицейского за вымогательство почти миллиона рублей за секс, в котором даже не участвовал. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#новости
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Машина с тремя пассажирами подорвалась на мине в Белгородской области
Гладков: машина с тремя людьми подорвалась на мине в Белгородской области
13 декабря 2023, 15:04

Фото: iStock/RamonCast

В Краснояружском районе Белгородской области ни мине подорвался автомобиль с тремя мирными жителями. Все трое пострадали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, в районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго - закрытая черепно-мозговая травма», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что бригады медицины катастроф сейчас везут двух пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода. Третий пострадавший госпитализирован в Краснояружскую центральную районную больницу. Его состояние не вызывает опасений. У него диагностировано сотрясение мозга. По словам главы региона, всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что мирный житель Новолуганского в ДНР подорвался на противопехотной мине «Лепесток».  Мужчина 1966 года рождения случайно наступил на мину, в результате чего его доставили в больницу с травматической ампутацией правой стопы.


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