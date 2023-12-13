Число погибших в результате ударов Израиля по Газе возросло до 18,6 тысяч

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
Число жителей сектора Газа, погибших с момента эскалации 7 октября в результате ударов Израиля, возросло до 18,6 тысяч. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения сектора Газа.
Отмечается, что порядка 50,6 тысяч человек пострадали. В ведомстве подчеркнули, что за последние часы в больницы Газы привезли более 190 тел погибших и почти 500 раненых. По информации министерства, многие пострадавшие все еще находятся под завалами.
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Израиля добились от партнеров в США полной поддержки по вопросу проведения наземной операции в секторе Газа и снижения международного давления на еврейское государство по этой теме.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
Читайте также:
Израиль получил поддержку США для наземного входа в Газу, заявил Нетаньяху
Число израильских военных, погибших в Газе, выросло до 97, пишут СМИ
Полиция во Франции задержала школьницу, пытавшуюся убить учителя, пишут СМИ
Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Израиля добились от партнеров в США полной поддержки по вопросу проведения наземной операции в секторе Газа и снижения международного давления на еврейское государство по этой теме.
Читайте также:
Израиль получил поддержку США для наземного входа в Газу, заявил Нетаньяху
Число израильских военных, погибших в Газе, выросло до 97, пишут СМИ
Полиция во Франции задержала школьницу, пытавшуюся убить учителя, пишут СМИ
Екатерина Коршунова