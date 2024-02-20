ЦАХАЛ заявил об уничтожении 12 000 боевиков ХАМАС в секторе Газа

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Бойцы Армии обороны Израиля уничтожили около 12 тыс. боевиков радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа с момента начала войны 7 октября. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.
Цифры, опубликованные в понедельник израильскими военными, также показали, что израильская авиация нанесла более 31 000 ударов с 7 октября, в том числе более 1000 в Ливане и десятки на Западном берегу.
При этом представитель самого ХАМАС ранее заявлял, что группировка она потеряла только половину этого числа — около 6000 бойцов — за все время четырехмесячного конфликта.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». За время боевых действий в анклаве погибло более 28 тысяч гражданского населения. Под ударом нередко оказываются и пленные.
Израиль неоднократно обвинял ХАМАС в использовании мирных жителей в качестве живого щита, предоставляя доказательства того, что террористическая группировка размещает операционные базы под больницами, запускает ракеты из школ и убежищ, строит туннели под детскими спальнями, хранит оружие в школах и мечетях и вокруг них, а также внедряется в ряды гражданского населения в условиях продолжающейся войны.
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При этом представитель самого ХАМАС ранее заявлял, что группировка она потеряла только половину этого числа — около 6000 бойцов — за все время четырехмесячного конфликта.
Израиль неоднократно обвинял ХАМАС в использовании мирных жителей в качестве живого щита, предоставляя доказательства того, что террористическая группировка размещает операционные базы под больницами, запускает ракеты из школ и убежищ, строит туннели под детскими спальнями, хранит оружие в школах и мечетях и вокруг них, а также внедряется в ряды гражданского населения в условиях продолжающейся войны.
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Артем Путинцев