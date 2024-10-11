Царёв объяснил, почему Зеленский задумался о прекращении огня на Украине

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв высказал мнение о том, что заявления Зеленского о необходимости прекращения огня на Украине вызваны паникой из-за срыва встречи в Рамштайне.
По его мнению, Зеленский мог задуматься о прекращении огня на Украине ещё и для гарантий безопасности со стороны США.
Ранее кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман обвинил Владимира Зеленского в том, что он своей бурной деятельностью лишь изображает из себя сторонника мирного урегулирования конфликта на Украине, хотя на самом деле таковым он не является.
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«Сорвались удобные для Киева встречи в рамках формата «Рамштайн». Возможно, их и не будет. В ноябре — выборы президента США. Пока Камала Харрис или Дональд Трамп сформируют свои администрации, пока определят первоочередные задачи для вашингтонских чиновников, пройдет время. В Киеве это понимают, поэтому украинскую элиту сейчас охватило настроение, близкое к панике», — допустил в беседе с NEWS.ru Царёв.
Ранее кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман обвинил Владимира Зеленского в том, что он своей бурной деятельностью лишь изображает из себя сторонника мирного урегулирования конфликта на Украине, хотя на самом деле таковым он не является.
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Мелисса Тимофеева