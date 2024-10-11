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Царёв объяснил, почему Зеленский задумался о прекращении огня на Украине

Царёв обвинил Зеленского в панике
11 октября 2024, 21:56

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв высказал мнение о том, что заявления Зеленского о необходимости прекращения огня на Украине вызваны паникой из-за срыва встречи в Рамштайне.
По его мнению, Зеленский мог задуматься о прекращении огня на Украине ещё и для гарантий безопасности со стороны США.

«Сорвались удобные для Киева встречи в рамках формата «Рамштайн». Возможно, их и не будет. В ноябре — выборы президента США. Пока Камала Харрис или Дональд Трамп сформируют свои администрации, пока определят первоочередные задачи для вашингтонских чиновников, пройдет время. В Киеве это понимают, поэтому украинскую элиту сейчас охватило настроение, близкое к панике», — допустил в беседе с NEWS.ru Царёв.



Ранее кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман обвинил Владимира Зеленского в том, что он своей бурной деятельностью лишь изображает из себя сторонника мирного урегулирования конфликта на Украине, хотя на самом деле таковым он не является.

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#украина
Назван единственный способ остановить войну на Ближнем Востоке
Макрон назвал отказ от поставок оружия Израилю рычагом для прекращения огня
11 октября 2024, 22:27

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал отказ от поставок оружия Израилю единственным рычагом для прекращения огня на Ближнем Востоке. С таким заявлением он выступил на встрече средиземноморских стран-членов Европейского Союза на Кипре. По его словам, такая риторика не является призывом к разоружению Израиля на фоне угроз для еврейского государства.
Также Макрон призвал остановить экспортировать оружие, которое затем используется в военных целях.
«Франция призвала прекратить экспорт оружия, используемого в этих зонах боевых действий. Другие лидеры здесь сделали то же самое. Мы все знаем, что это единственный рычаг, который сегодня может положить этому конец», — отметил он.
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НАТО меняет стратегию в отношениях с Россией
Politico: НАТО намерена пересмотреть политику в отношениях с Россией
11 октября 2024, 22:19

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Министры обороны стран НАТО собираются пересмотреть многолетнюю политику в отношениях с Россией и выработать новую стратегию. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на источник в правительстве США. Отмечается, что участники Североатлантического альянса хотят провести дебаты на эту тему.
«Страны-участницы намерены провести дебаты внутри альянса и обсудить Основополагающий акт Россия — НАТО. <...> Пришло время разработать новую стратегию с учетом конкретных позиций союзников», — приводят в газете слова собеседника.
Источник отметил, что будущая стратегия пока не имеет даже проекта, а последствия планируемых изменений будут ограниченного характера.

Также издание подчеркивает, что часть участников НАТО взволнована возможной реакцией России на слишком агрессивную новую стратегию.

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Царёв объяснил, почему Зеленский задумался о прекращении огня на Украине

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Медведев: Путин может сказать Трампу, что Киев должен сдаться и забыть о НАТО
11 октября 2024, 21:57

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент РФ Владимир Путин может сказать Трампу, что Киев должен сдаться и отказаться от присоединения к НАТО. Таким образом он ответил на размышления спикера палаты представителей США Майка Джонсона.
Ранее Джонсон в интервью порталу Punchbowl News заявил, что, если кандидат от республиканцев Дональд Трамп победит на выборах, то он позвонит Путину, скажет «Достаточно» и завершит украинский конфликт.
«А что, если Путин скажет: "Еще нет. Украина должна капитулировать. И никакого присоединения к НАТО», — ответил на эти размышления Медведев.
Ранее сообщалось, что штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запросил военную помощь из-за якобы угрозы от Ирана.

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#медведев
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Трамп запросил военную помощь из-за возможной угрозы от Ирана
WP: Трамп запросил военную авиацию из-за возможной угрозы от Ирана
11 октября 2024, 19:39

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запросил военную помощь из-за якобы угрозы от Ирана. Об этом информирует издание Washington Post.
Отмечается, что в перечень военной помощи вошли: военная авиация, ограничения полётов над домами Трампа, митингами, а также военная техника для его передвижения. Согласно информации источника, эти запросы поступили после того, как советники кампании экс-президента США были проинформированы о том, что Иран всё ещё активно пытается убить политика.

Уточняется, что Трамп и его штаб в последнее время стали разочаровываться в американской Секретной службе.

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#трамп
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Политолог Фельдман: Зеленский лишь изображает из себя сторонника мира
11 октября 2024, 19:15

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман обвинил Владимира Зеленского в том, что он своей бурной деятельностью лишь изображает из себя сторонника мирного урегулирования конфликта на Украине, хотя на самом деле таковым он не является.
«Зеленский имитирует готовность к началу переговорного процесса, пытаясь изобразить из себя сторонника мирного урегулирования. Отношение американцев и европейцев к украинскому кризису меняется на глазах. На смену первоначальному воодушевлению приходят разочарование и усталость», — прокомментировал в беседе с RT Фельдман.

Ранее сообщалось, что в ходе аудиенции Владимира Зеленского у Папы Римского Франциска последний настаивал на начале мирных переговоров с Россией со стороны Киева. Так, священник выразил готовность помочь в организации второго «саммита мира». Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, встреча понтифика и Зеленского длилась 35 минут.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз написал, что Владимир Зеленский осознаёт стремительное сокращение собственных возможностей.

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#россия
#украина
#переговоры
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На Украине жалуются, что старшеклассники бегут из страны
Министр образования Украины: многие старшеклассники уезжают из страны
11 октября 2024, 18:41

Фото: iStock/jacoblund

Многие украинские старшеклассники, особенно мальчики, покидают страну, заявил министр образования Украины Оксен Лисовой. Его заявление приводит украинское издание «Страна». По словам чиновника, властям приходится разными способами заставлять их остаться.
«Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах многие дети, особенно мальчики, выезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине разными способами», — пожаловался он.
Напомним, в начале октября на Украине внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает обязать 17-летних подростков самостоятельно вставать на воинский учет через военкомат или электронный кабинет.

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#школьники
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Российский бизнес спас финское учреждение Finnvera от убытков в сотни млн евро
11 октября 2024, 17:55

Фото: iStock/darkojow

Российские компании, получившие кредит от государственного специального финансового учреждения Финляндии Finnvera, спасли компанию от многомиллионных убытков, погасив задолженность перед ней. Об этом сообщил гендиректор учреждения Паули Хейккиля в беседе с общественным вещателем yle. По его словам, обязательства достигали около 1 млрд евро.
«К концу 2022 года сумма снизилась до €420 млн, а к концу прошлого года осталось менее €100 млн. Погашение долгов произошло очень успешно, чему способствовало и наше эффективное управление рисками», — поделился он.
Хейккиля добавил, что российские компании расплачиваются по кредит даже в нынешних условиях и при этом в быстром темпе.
«Одна из причин в том, что они сохраняли платежеспособность даже в нынешних условиях. Также стоит помнить, что крупные международные компании стремятся соблюдать свои обязательства просто ради сохранения репутации», — подчеркнул гендиректор.
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#бизнес
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Антонов: военная поддержка Украины затягивает США и весь Запад в пропасть
11 октября 2024, 16:32

Фото: Посольство РФ в США

Военная поддержка Украины затягивает США и все страны Запада в пропасть, заявил бывший посол России в Штатах Анатолий Антонов в беседе с журналом Newsweek. По его словам, мир стоит на грани ядерной катастрофы.
«Проект «Украина» только все дальше затягивает американских политиков в пропасть, выбраться из которой становится все труднее», — отметил дипломат.
Антонов добавил, что в США уже изучают возможные сценарии начала ядерной войны, но полагают, что она затронет лишь Восточную Европу, что, по его мнению, большая ошибка.

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#антонов
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Польша и Прибалтика задумались о наступлении на Санкт-Петербург
Bild: Польша и Прибалтика задумались об атаке на Петербург при конфликте с РФ
11 октября 2024, 16:30

Фото: iStock/SergeyVButorin

Военные из Польши и стран Прибалтики задумались о возможном наступлении на Санкт-Петербург при прямом столкновении с РФ. Об этом информирует Bild.
По словам советника президента Литвы по нацбезопасности Кястутиса Будриса, после завершения спецоперации на Украине Россия может напасть на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Он выразил мнение, что российскую сторону поддержит Белоруссия.

Начальник генштаба Польши Раймунд Анджейчак предупредил, что при подобном развитии событий последует незамедлительный ответ. Он также призвал европейские страны «взять инициативу в свои руки».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта к диалогу по выстраиванию нового миропорядка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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