Журналист Боуз: Зеленский осознает, что у него быстро заканчиваются возможности

Президент РФ Владимир Путин в 2008 году на саммите Россия – НАТО в Бухаресте в личном разговоре с президентом США Джорджем Бушем-младшим якобы мог утверждать, что Украина не является «настоящей страной». Об этом написал в газете The New York Times бывший посол США на Украине Уильям Тейлор.