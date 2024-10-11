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Журналист Боуз: Зеленский осознает, что у него быстро заканчиваются возможности

11 октября 2024, 12:23

Владимир Зеленский осознает стремительное сокращение собственных возможностей. Об этом пишет ирландский журналист Чей Боуз.
«Зеленский понимает, что сокращение его возможностей происходит стремительно. Обычные европейцы устали от его войны и затягивания ее элитой ЕС. Американцы обращают свое внимание на Восток», — пишет Боуз в соцсети X.

Кроме того, по его словам, Зеленский и сам понимает, что власть закончится в случае проведения президентским выборов на Украине.



Ранее газета Washington Post писала, что Владимир Зеленский сейчас более открыт к переговорам с Россией из-за ослабления позиций Украины. При этом издание отмечает, что Зеленский хочет завершить конфликт на условиях Украины, однако позиции страны значительно ослабли за последний год, так как армия России смогла получить преимущество на поле боя, особенно на востоке Донецкой области.

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Экс-посол США раскрыл разговор Путина и Буша об Украине в 2008 году
Экс-посол Тейлор: Путин в 2008 году заявил Бушу, что Украина не является страной
11 октября 2024, 13:10

Фото: iStock/sb2010

Президент РФ Владимир Путин в 2008 году на саммите Россия – НАТО в Бухаресте в личном разговоре с президентом США Джорджем Бушем-младшим якобы мог утверждать, что Украина не является «настоящей страной». Об этом написал в газете The New York Times бывший посол США на Украине Уильям Тейлор.
По словам дипломата, в то время госсекретарь США Кондолиза Райс смогла добиться включения в коммюнике сообщения, которое подтверждало, что Украина в итоге вступит в Североатлантический альянс, но при этом сроки указаны не были.

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не раз заявлял, что Украина — это ошибка 404. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Ранее депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что ключевой пункт «мирного плана» Зеленского, согласно которому Украина должна стать членом НАТО, будет роковым шагом для страны.

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#путин
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Названа истинная причина слежки ВМС США за российским «Адмиралом Кузнецовым»
TNI: ВМС США следили за авианосцем «Адмирал Кузнецов», готовясь ему помочь
11 октября 2024, 12:26

Фото: РИА Новости/Александр Яковлев

В 2011 году шестой флот ВМС США следил за российским авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море из-за опасений, что корабль может затонуть. Об этом заявил обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт.
Согласно мнению обозревателя, американскому флоту приказали оказать помощь российским морякам, если авианосец начнет тонуть.

«Это было не потому, что американцы, как в славные дни холодной войны, боялись доблести российских военных. Наоборот, это было потому, что американцы были убеждены, что военный корабль может пойти ко дну в любой момент, — отметил Вайхерт.

Ранее сообщалось, что российский авианосец, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» будет оснащен современными зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Панцирь-М» взамен старых «Кортиков». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Путин заявил об открытости России для обсуждения нового миропорядка

Опубликовано фото генерала Суровикина на спецзадании
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#фото
#сша
#россия
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Путин заявил об открытости России для обсуждения нового миропорядка
Путин заявил, что формирование нового миропорядка необратимо
11 октября 2024, 12:10

Фото: сайт Кремля

Россия открыта к диалогу по выстраиванию нового миропорядка. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил во время своего выступления на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде, трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.
Российский лидер отметил, что международные отношения вступили в эпоху фундаментальных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всего мира. Глава РФ подчеркнул, что данный процесс является естественным и носит необратимый характер.

По словам президента, Россия принимает участие в обсуждении связанных вопросов вместе со своими «друзьями, партнерами и единомышленниками» по международным организациям.

Напомним, форум посвящен 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Он проходит в Торгово-промышленной палате Туркмении.

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#рф
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В Крыму назвали единственный способ вхождения Украины в ЕС
Глава Крымской миссии Смирнов: Украина может войти в ЕС в составе других стран
11 октября 2024, 11:49

Фото: iStock/alzay

Единственный способ, каким Украина может стать частью Евросоюза, — это войти в ЕС в составе других стран. Об этом заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, передает РИА Новости.
Таким образом депутат отреагировал на публикацию итальянского издания Corriere della Serа, в которой говорится, что Зеленский якобы согласен на прекращение огня в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона и возможность ускоренного вступления в ЕС.

«Мечты украинских евроинтеграторов могут сбыться лишь в том случае, если Львовская область станет частью Польши, а Закарпатье — частью Венгрии», — отметил Смирнов.

Парламентарий заключил, что Европейский союз в скором времени перестанет существовать, из-за чего разговоры о вступлении Украины в объединение можно назвать бессмысленными.

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#ес
#зеленский
#украина
#сша
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Глава МИД Венгрии назвал визиты в Россию суверенным правом страны
Глава МИД Венгрии Сийярто: визиты в Россию относятся к суверенному праву страны
11 октября 2024, 11:05

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Визиты венгерских политиков в Россию являются неотъемлемым правом Будапешта. Об этом на своей странице в соцсети написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, находящийся сейчас на Международном газовом форуме в Петербурге.
Государственный деятель резко отреагировал на вопрос журналиста немецкого телеканала ZDF о том, не является ли его приезд в РФ очередной провокацией в адрес Евросоюза. Сийярто отметил, что Венгрия требует вежливого и уважительного обращения к себе, поскольку участие министров в международных мероприятиях — это суверенное право государства.

Он добавил, что венгры не являются нацией «яволь» («так точно»). Никто не вправе указывать Венгрии, заключил Сийярто.

Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан ​заявил, что Венгрия гордится своей мирной стратегией и поддержанием диалога с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Приднестровье потребовали референдум о вступлении в ЕС
МИД Приднестровья предложил Молдавии провести еврореферендум на своей территории
11 октября 2024, 10:37

Фото: iStock/rarrarorro

Министерство иностранных дел Приднестровья предложило молдавским властям провести референдум о вступлении в Европейский Союз на территории непризнанной республики, говорится в заявлении ведомства.
В МИД отметили, что Кишинев пытается «игнорировать мнение приднестровского народа».
«Для того, чтобы узнать истинное мнение всех жителей Приднестровья, мы считаем возможным провести референдум о отношении к Евросоюзу на нашей территории», — сообщается в заявлении.

Приднестровские власти уверены, что голосование может быть организовано «на основе договоренностей между сторонами». Также они предложили пригласить международных наблюдателей для участия в референдуме.

В МИДе подчеркнули, что исторически все важные решения в республике принимались через всенародное голосование. За последний год со стороны Молдовы не наблюдалось усилий по вовлечению приднестровцев в процесс референдума.

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#приднестровье
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Жителям Украины стоит ожидать нового повышения налогов
Депутат Рады: одобренное парламентом повышение налогов не станет последним
11 октября 2024, 10:20

Фото: istock/reflection_art

Депутат Верховной Рады Украины Юрий Камельчук сообщил, что одобренное парламентом повышение налогов не будет последним. Об этом информирует РИА Новости.
На днях депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент Украины одобрил законопроект, который предполагает «историческое» повышение налогов. В рамках этого проекта планируется увеличить военный сбор с 1,5% до 5%, а также повысить налог на прибыль банков до 50%.

«Это не последнее повышение налогов, которое нас ждет, еще будет. Потому что никто в мире не будет дарить деньги. Мы их занимаем или сами отдаем, что можем», — сказал Камельчук.

Украинское издание «Страна.ua» ссылаясь на информацию главного юридического управления Верховной Рады, ранее сообщало, что законопроект о повышении налогов в Украине противоречит конституционным нормам страны.

Ранее стало известно, что Минэнерго Украины не сможет запустить 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии до конца этого года, как это обещал Владимир Зеленский. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#налог
#владимир зеленский
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В США сообщили о возможном отказе от требования к ЕС по помощи Украине
FT: США могут отказаться от требования к ЕС о блокировке российских активов
11 октября 2024, 08:51

Фото: iStock/rarrarorro

США могут отказаться от требования к Евросоюзу о длительной блокировке российских активов и рассмотреть возможность участия в предоставлении помощи Украине за счет прибыли от этих активов. Об этом информирует Financial Times.
Изначально Соединенные Штаты настаивали на заморозке активов РФ на 3 года, но этому помешал запрет Венгрии. Однако, согласно информации издания, Вашингтон остается открытым для различных форм участия в предоставлении Киеву кредита в размере 35 миллиардов евро, финансируемого за счет российских активов. Уточняется, что окончательное решение еще не принято.

На сегодняшний день на США «оказывается давление» с тем, чтобы обеспечить Киеву суммы, сопоставимые с выделяемыми Европейским союзом. При этом Вашингтон продолжает ​настаивать на ​гарантиях от Евросоюза по сохранению санкций, а также разрабатывает планы на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

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#украина
#евросоюз
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Ким Чен Ын приехал на публичное мероприятие на подаренном Путиным Aurus
Ким Чен Ын прибыл на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
11 октября 2024, 08:30

Фото: iStock/Гавриил Григоров

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на торжественные мероприятия в честь 79-летия Трудовой партии Кореи на автомобиле Aurus, который ему подарил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство.
Уточняется, что в Центральной школе по подготовке кадров состоялся концерт и торжественный банкет. Как сообщает ЦТАК, школа — это «крепкая цитадель, гарантирующая вечное будущее всепобеждающей ТПК».

На кадрах, опубликованных РИА Новости, можно заметить, что на лимузине Aurus северокорейский лидер прибыл на концерт вместе с дочерью.



В качестве личных гостей Ким Чен Ына были приглашены чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора, а также ведущие сотрудники посольства.

Напомним, в июле этого года Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко. До этого Северную Корею посетил глава российского государства Владимир Путин.

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