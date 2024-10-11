Журналист Боуз: Зеленский осознает, что у него быстро заканчиваются возможности

Владимир Зеленский осознает стремительное сокращение собственных возможностей. Об этом пишет ирландский журналист Чей Боуз.
«Зеленский понимает, что сокращение его возможностей происходит стремительно. Обычные европейцы устали от его войны и затягивания ее элитой ЕС. Американцы обращают свое внимание на Восток», — пишет Боуз в соцсети X.
Кроме того, по его словам, Зеленский и сам понимает, что власть закончится в случае проведения президентским выборов на Украине.
Ранее газета Washington Post писала, что Владимир Зеленский сейчас более открыт к переговорам с Россией из-за ослабления позиций Украины. При этом издание отмечает, что Зеленский хочет завершить конфликт на условиях Украины, однако позиции страны значительно ослабли за последний год, так как армия России смогла получить преимущество на поле боя, особенно на востоке Донецкой области.
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