На Западе сообщили о готовности Зеленского к переговорам с Россией

Владимир Зеленский сейчас более открыт к переговорам с Россией из-за ослабления позиций Украины. Об этом пишет Washington Post.
«Западные дипломаты в Киеве заметили, что Зеленский стал более открытым для начала переговоров с Москвой, несмотря на то, что российские силы занимают более 20 процентов территории Украины и вряд ли уступят какие-либо подконтрольные ими земли», — говорится в статье.
При этом издание отмечает, что Зеленский хочет завершить конфликт на условиях Украины, однако позиции страны значительно ослабли за последний год, так как армия России смогла получить преимущество на поле боя, особенно на востоке Донецкой области.
Автор материала обратила внимание и на провал украинской операции в Курской области, цель которой заключалась в выводе части подразделений ВС РФ с востока Украины.
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Элина Позднякова