Бабурин объяснил снятие своей кандидатуры с выборов желанием поддержать Путина

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Председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин заявил, что снял свою кандидатуру с президентских выборов для того, чтобы иметь возможность публично поддерживать президента России Владимира Путина.
«Мне понравились действия Путина. Я обращаю внимание, что на выборах 2018 года, когда я провозгласил русские выборы, главное, кто меня услышал, был Владимир Владимирович Путин. Мы переделали Конституцию, внесли туда духовно-нравственные ценности, в 2022 году начали СВО по денацификации Украины. Я настолько поддерживаю президента, что решил поддерживать его не за кулисами, а публично», —прокомментировал в беседе с RT Бабурин.
Ранее лидер партии «Российский общенародный союз» (РОС) Сергей Бабурин заявил о принятом решении снять свою кандидатуру с выборов президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
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