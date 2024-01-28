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ЦИК РФ рассмотрит вопрос регистрации Путина на выборы президента 29 января

28 января 2024, 18:51
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Центральная избирательная комиссия России 29 января рассмотрит вопрос регистрации самовыдвиженца Владимира Путина кандидатом на пост президента страны. Об этом сообщается на сайте организации.
Согласно информации на сайте штаба кандидата Путина, со всех регионов России было собрано свыше 2,5 миллионов подписей, что в десять раз превышает необходимое для выдвижения количество.

Затем сообщалось, что ЦИК РФ проверил все подписные листы, предоставленные штабом кандидата.


Напомним, что президентские выборы в России будут продолжаться три дня – с 15 по 17 марта 2024 года.

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#владимир путин
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Лукашенко перечислил темы, которые обсудил с Путиным
Лукашенко обсудил с Путиным экономику и военно-промышленное сотрудничество
28 января 2024, 18:18

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал темы, которые обсудил с российским лидером Владимиром Путиным в ходе двусторонней встречи.
Отмечается, что были затронуты темы экономической сферы и сотрудничества в военно-промышленной области с учётом опыта спецоперации России на Украине.

Лукашенко подчеркнул, что всегда раз посещению России, поскольку здесь есть, что посмотреть, и о чём поговорить.

Белорусский президент добавил, что обсудил эти темы со своим российским коллегой после их участия в церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Лидеры присутствовали на церемонии в формате видеосвязи.

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#александр лукашенко
#владимир путин
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#экономика
#сотрудничество
#оборона
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Израиль оказался крупным источником оружия для палестинского движения ХАМАС
NYT: Израиль оказался крупным источником оружия для ХАМАС
28 января 2024, 17:59

Фото: iStock/ffikretow

Израиль оказался крупным источником оружия для палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета The New York Times.
Последние разведывательные данные раскрыли, как движение смогло самостоятельно сделать большое количество ракет и противотанкового вооружения из тысяч неразорвавшихся снарядов, сброшенных Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) на сектор Газа.

По данным издания, боевики ХАМАС извлекают взрывчатку из неразорвавшихся боеприпасов и используют её в своих ракетах.

Кроме того отмечается, что ХАМАС предоставляет своим бойцам оружие, украденное с израильских военных баз.

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#израиль
#хамас
#палестина
#оружие
#конфликт
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Песков раскрыл, сколько будет продолжаться русофобия на Западе
Песков: на Западе русофобия продлится десятилетия, но здравый смысл возобладает
28 января 2024, 17:42

Фото: сайт Кремля

Антироссийские, русофобские настроения будут наблюдаться на Западе ещё несколько десятилетий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По его словам, русофобия на Западе активно распространяется уже не один год и, скорее всего, будет продолжаться и дальше. Чтобы России полностью избавиться от такого мнения извне, могут понадобиться десятилетия. Однако в какой-то момент здравый смысл возобладает, подчеркнул Песков.

Ранее вице-спикер Словакии Любош Блага заявил, что сделает всё, чтобы остановить распространение в стране «больной» русофобии и фашистских нарративов по отношению к России.

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#дмитрий песков
#россия
#будущее
#политика
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Три африканские страны планируют выйти из ЭКОВАС
Буркина-Фасо, Нигер и Мали выходят из экономического сообщества ЭКОВАС
28 января 2024, 17:02

Фото: istockphoto/Main_sail

Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о своём выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), пишет агентство Рейтер.
В совместном заявлении, которое опубликовали на странице Национального совета по защите отечества Нигера, сказано, что ЭКОВАС под влиянием иностранных держав предал свои основополагающие принципы, сообщество превратилось в угрозу для государств-членов и их народов.

«организация не оказала нашим странам содействия в… борьбе с терроризмом и отсутствием безопасности», — сказано в сообщении.
Также три страны указали, что региональный блок ввёл незаконные, бесчеловечные и безответственные санкции.

Назначенный военными премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн обвинил ЭКОВАС в непорядочности после того, как провалилась переговорная миссия прибытие которой ожидалось в Ниамее в четверг. Делегация объединения своё отсутствие на переговорах объяснила технической неисправностью самолета.

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#политика
#новости
#мир
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Путин и Лукашенко задумались о жизни через десять тысяч лет
Путин задумался о будущем Земли через десять тысяч лет
28 января 2024, 16:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин задумался о том, какой будет планета через десять тысяч лет. Это вопрос глава государства обсудил с учёными в ходе церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.
Вместе с российским лидером на открытии присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко, который, в свою очередь, поинтересовался, когда Земле ждать глобального потепления или похолодания.

Глава Минприроды России Александр Козлов рассказал, что в настоящее время планета находится в межледниковом периоде, который длится 20 тысяч лет. В связи с этим, в ближайшие десять тысяч лет на Земле будет сохраняться тёплый и комфортный для человечества климат.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко в формате видеосвязи присутствуют на запуске нового зимовочного комплекса антарктической станции «Восток». Напомним, что Россия является страной с самым большим числом станций на материке.

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#владимир путин
#александр лукашенко
#земля
#планета
#будущее
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Ветераны ФБР проинформировали Конгресс об угрозе вторжения мигрантов
28 января 2024, 15:55

Фото: istockphoto/Naeblys

Группа экс-сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) направила в Конгресс США письмо с предупреждением об одной из самых серьезных угроз в истории США.
Foxnews сообщает, что, по словам ветеранов ФБР, США подверглись вторжению тысяч иностранцев призывного возраста, в том числе из недружественных стран.

К примеру, на южной границе зафиксировали 302 тысячи встреч с мигрантами. Авторы письма напоминают, чем закончилась атака палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября минувшего года. Они призывают серьёзно отнестись к проблеме.

Среди подписантов были бывшие помощники директора ФБР Кевин Брок и Крис Свиткер, экс-директор центра проверки террористов Тимоти Хили и экс-исполняющий обязанности комиссара таможни и пограничной охраны Марк Морган, являющийся бывшим суперинтендантом ФБР.

«За всю свою современную историю США никогда не подвергались вторжению на родину, и тем не менее оно разворачивается сейчас», — считают ветераны ФБР.
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#политика
#сша
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Экс-футболист сборной Италии Балотелли сравнил Путина и Байдена
28 января 2024, 15:38

Фото: istockphoto/donfiore

33-летний экс-нападающий сборной Италии по футболу Марио Балотелли показал разницу в поведении президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Балотелли в своем аккаунте в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) разместил видео, где демонстрируется поведение президентов. Путин на видео стоит без зонта под дождем во время церемонии в честь павших воинов, а Байден смотрит на часы.

«Разница», - подписал пост Балотелли.
Чуть позже футболист уточнил, что его публикация не носили политического характера, а лишь продемонстрировало разницу к отношению к памяти о погибших. Балотелли выступал за итальянские клубы «Интер», «Милан», " английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», французские «Ниццу» и «Марсель», играл в швейцарском клубе «Сьон». Сейчас форвард выступает за турецкую команду «Адана Демирспор».

За итальянскую сборную Балотелли сыграл 36 матчей, в которых забил 14 мячей. На чемпионате Европы 2012 года вместе с командой выиграл серебро.

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#политика
#россия
#сша
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В Госдуме оценили возможность «революционеров» повлиять на ситуацию в России
Пискарёв: «революционеров» слишком мало, чтобы повлиять на ситуацию в стране
28 января 2024, 15:09

Фото: iStock/Oleg Elkov

В России слишком мало «революционеров», которые могли бы заметно повлиять на ситуацию в стране. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России Василий Пискарёв.
Своим сообщением он прокомментировал заявление пресс-секретаря дипслужбы Евросоюза Петера Стано, который выразил сожаление с постоянным пополнением реестра иноагентов российского Минюста.

Пискарёв написал в своём Telegram-канале, что пополняющийся список всё-равно не пополняет круг «революционеров». Он подчеркнул, что в России были вовремя приняты все необходимые меры, которые не дают им совершать «прорывную деятельность».

По словам политика, в России продолжается работа по защите суверенитета, что конечно же не нравится политикам недружественных стран.

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#госдума
#безопасность
#россия
#политика
#меры
#минюст рф
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Президент Белоруссии Лукашенко предложил Путину «махнуть» в Антарктиду
28 января 2024, 15:04

Фото: istockphoto/NicoElNino

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал предложение президенту РФ Владимиру Путину «как-нибудь махнуть» в Антарктиду.
РИА Новости пишет, что президент Белоруссии озвучил своё предложение сразу после ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.

«Может, когда-нибудь махнем? Интересно», —сказал Лукашенко к Путину.
«Да, хорошо», - ответил с улыбкой Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в формате видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в эксплуатацию зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это здание стало первой современной постройкой в мире, возведённой на полюсе холода Земли.
Россия имеет наибольшее число станций в Антарктиде – десять. Из них пять круглогодичных и пять сезонных. Станция «Восток» является единственной, расположенной в центре континента и недалеко от Южного геомагнитного полюса Земли.

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#политика
#александр лукашенко
#россия
#белоруссия
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