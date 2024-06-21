ЦТАК: сестра лидера КНДР пообещала Южной Корее ответ за заброс листовок

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Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что народная республика намерена сдержать слово и принять меры в ответ на запуск шаров с пропагандистскими листовками через границу из Южной Кореи. Об этом информирует ЦТАК.
Она отметила, что в пограничных районах Северной Кореи вновь нашли «грязную макулатуру». Уточняется, что шары с листовками запустила организация северокорейских перебежчиков.
Ким Ё Чжон назвала их «ненавистными подонками». Ранее сестра лидера КНДР посоветовала властям Республики Корея отказаться от «опасных шагов».
Напомним, КНДР 1 июня запустила в Южную Корею около 600 воздушных шаров с навозом. Несколькими днями ранее Северная Корея отправила в Южную более 150 воздушных шаров с мусором. В ответ на это активисты из Южной Кореи отправили в КНДР воздушные шары, которые переносили флешки с корейскими сериалами и музыкой в жанре k-pop.
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Ким Ё Чжон назвала их «ненавистными подонками». Ранее сестра лидера КНДР посоветовала властям Республики Корея отказаться от «опасных шагов».
Напомним, КНДР 1 июня запустила в Южную Корею около 600 воздушных шаров с навозом. Несколькими днями ранее Северная Корея отправила в Южную более 150 воздушных шаров с мусором. В ответ на это активисты из Южной Кореи отправили в КНДР воздушные шары, которые переносили флешки с корейскими сериалами и музыкой в жанре k-pop.
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Екатерина Коршунова