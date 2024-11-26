Турция добивается от США исключений в вопросе санкций для Газпромбанка

Фото: istockphoto/MikeMareen
Санкции, введённые США в отношении Газпромбанка, негативно сказываются на Турции. Министерство иностранных дел республики ведёт переговоры с американской стороной для урегулирования вопроса оплаты за импортируемый из России природный газ.
Об этом сообщил глава министерства энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Его слова приводит телеканал NTV после заседания кабинета министров, прошедшего в понедельник, 25 ноября.
Глава турецкого энергетического ведомства рассказал, что министерство иностранных дел страны продолжает переговоры. Он напомнил, что в прошлом году, когда против Ирана были введены санкции, для природного газа из этой страны было сделано исключение. Байрактар считает, что США следует сделать такое же исключение в отношении российского природного газа.
Читайте также:
Коган: последние санкции Вашингтона — «чёрный лебедь» для рубля
Великобритания ввела санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка и Альфа-банка
Турция получила официальное предложение стать страной-партнёром БРИКС
«Конечно, решение о санкциях влияет на Турцию. Если мы не можем платить, мы не можем покупать газ», — сказал министр.
Глава турецкого энергетического ведомства рассказал, что министерство иностранных дел страны продолжает переговоры. Он напомнил, что в прошлом году, когда против Ирана были введены санкции, для природного газа из этой страны было сделано исключение. Байрактар считает, что США следует сделать такое же исключение в отношении российского природного газа.
Читайте также:
Коган: последние санкции Вашингтона — «чёрный лебедь» для рубля
Великобритания ввела санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка и Альфа-банка
Турция получила официальное предложение стать страной-партнёром БРИКС
Александр Бойцов