Коган: последние санкции Вашингтона — «чёрный лебедь» для рубля

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21 ноября стало известно об очередном пакете антироссийских санкций США. Инвестиционный банкир Евгений Коган поделился мнением в своём Телеграм-канале о том, что он может оказаться куда более болезненным, чем летний.
Новые меры затрагивают расчеты за экспорт. Под удар также попал «Газпромбанк», — через него европейские страны платили за поставки газа. Такие санкции Евгений Коган назвал «черным лебедем» для рубля.
«Черный лебедь» — неожиданное обстоятельство, его появление существенно ухудшает действие других негативных факторов и может спровоцировать внезапный кризис.
Эксперт полагает, что через время новые цепочки трансграничных платежей удастся выстроить и российская валюта укрепится. Евгений Коган подчеркнул, что сколько времени займет процесс, неизвестно.
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«Черный лебедь» — неожиданное обстоятельство, его появление существенно ухудшает действие других негативных факторов и может спровоцировать внезапный кризис.
«Вполне допускаю, что увидим курс доллара по 105 рублей и выше. Ну и юань тоже к 15 вполне может допрыгать», — рассуждал инвестиционный банкир.
Эксперт полагает, что через время новые цепочки трансграничных платежей удастся выстроить и российская валюта укрепится. Евгений Коган подчеркнул, что сколько времени займет процесс, неизвестно.
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Ольга Енгалычева