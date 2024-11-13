Турция получила официальное предложение стать страной-партнёром БРИКС

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Турция получила официальное приглашение присоединиться к БРИКС в качестве государства-партнёра. Об этом сообщил министр торговли страны Омер Болат.
В интервью турецкому телеканалу TVNET он уточнил, что партнёрство с организацией будет лишь переходным процессом, так как ранее Турция заявляла о намерении стать полноправным членом БРИКС. Министр также добавил, что вступление в объединение принесёт Анкаре значительную выгоду, так как позволит сотрудничать со всеми важнейшими мировыми платформами.
Ранее об утверждении официального партнёрства с БРИКС заявила Белоруссия. Кроме того, министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго сообщил, что его страна получила официальное приглашение присоединиться к БРИКС в качестве государства-партнёра. По словам главы МИД африканской страны, присоединение к организации открыло бы для его Уганды новые возможности в многополярном мире, где многие страны Африки и Латинской Америки разделяют позицию России в вопросах глобального мироустройства.
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Александр Бойцов