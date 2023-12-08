Турция экстрадирует в РФ разыскиваемого Интерполом Витю Пана

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Турция планирует передать России гражданина РФ Виктора Панюшина, который находится в розыске по запросу Интерпола.
По информации телеканала Habertürk, Панюшин, известный в преступной среде как Витя Пан, имеет судимость за девять серьезных преступлений, включая случаи убийства в России.
Он скрылся на Украине, где оформил паспорт и пересек границу в непризнанную территорию Северного Кипра (ТРСК).
Задержали его по обвинению в использовании поддельного паспорта. После прохождения процедур в ТРСК он будет передан в Турцию, а затем экстрадирован в Россию в соответствии с правовыми процедурами.
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Он скрылся на Украине, где оформил паспорт и пересек границу в непризнанную территорию Северного Кипра (ТРСК).
Задержали его по обвинению в использовании поддельного паспорта. После прохождения процедур в ТРСК он будет передан в Турцию, а затем экстрадирован в Россию в соответствии с правовыми процедурами.
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Артем Кузьмин