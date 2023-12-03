В Турции задержали лидера действующей в России ОПГ

Фото: iStock/BrianAJackson
В воскресенье в Стамбуле задержали одного из руководителей действующей в РФ организованной преступной группировки Шамиля Амирова.
Об этом сообщил в соцсети X глава МВД Турции Али Ерликая.
По его данным, Амирова разыскивал Интерпол по «синему» бюллетеню. Он обвиняется в мошенничестве. Министр дал обещание, что власти будут и дальше бороться с ОПГ, в том числе международными, а также с наркоторговцами.
Ранее в аэропорту Внуково полицейские задержали криминального авторитета Хизира Акбулатова. Он несколько лет скрывался от российского правосудия за границей, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Читайте также:
Во Внуково задержан криминальный авторитет Акбулатов, скрывавшийся в Турции
Участник ОПГ предстал перед судом за преступления, совершенные в «нулевых»
Командующего в зоне СВО «Штормом Z» выходца из ОПГ заметили в Госдуме
«В результате операции Kafes-15 Шамиль Амиров, один из руководителей ОПГ Thieves in Law задержан в стамбульском районе Сарыер, где он жил», - сообщил Али Ерликая.
Ранее в аэропорту Внуково полицейские задержали криминального авторитета Хизира Акбулатова. Он несколько лет скрывался от российского правосудия за границей, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Читайте также:
Во Внуково задержан криминальный авторитет Акбулатов, скрывавшийся в Турции
Участник ОПГ предстал перед судом за преступления, совершенные в «нулевых»
Командующего в зоне СВО «Штормом Z» выходца из ОПГ заметили в Госдуме
Мария Фирсова