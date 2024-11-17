Турция не пустила президента Израиля в Баку

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Президент Израиля Ицхак Герцог отменил свой визит в Азербайджан на климатический саммит ООН в Баку из-за того, что Турция закрыла свое воздушное пространство для его самолета. Об этом пишет турецкая газета Milliyet, ссылаясь на израильские и турецкие дипломатические источники. При этом официальной причиной отмены визита израильского лидера, как отмечается, назвали «соображения безопасности».
«Израильская газета Yedioth Ahronot, которая расследовала сообщение Caliber News, известной своей близостью к правительству Азербайджана, сообщила, что официальные лица Азербайджана подтвердили им эту новость», — говорится в материале.Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция разорвала все отношения с Израилем и не будет предпринимать никаких действий для их развития в будущем. По его словам, нужно лишить усилить давление на еврейское государство, чтобы «загнать страну в угол во всех областях». В конце турецкий лидер подчеркнул, что Анкара всецело на стороне Палестины и требует от «тирана Нетаньяху и его банды» понести наказание за нарушение законов.
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