Турция разорвала отношения с Израилем

Американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску следует обратить внимание на Африку, чтобы способствовать процветанию континента. Об этом заявил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.