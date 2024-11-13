Турция разорвала отношения с Израилем

Фото: istockphoto.com/ru/Ruma Aktar
Турция прекратила дипломатические отношения с Израилем. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал TRT Haber.
По словам турецкого лидера, на сегодняшний день все отношения Анкары с Тель-Авивом прекращены. Эрдоган отметил, что Турция также не предпринимает никаких шагов для развития сотрудничества в дальнейшем.
Он заключил, что Анкара поддерживает Палестину, а также требует от «тирана Нетаньяху и его банды» ответить за свои поступки перед законом.
В мае этого года стало известно, что Турция приостановила все торговые отношения с Израилем.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Читайте также:
«Катастрофа библейского масштаба»: Ливан и Турция могут вступить в войну с Израилем
Турция получила официальное предложение стать страной-партнёром БРИКС
Политолог Ищенко объяснил неприсоединение Турции к коллективному Западу
Он заключил, что Анкара поддерживает Палестину, а также требует от «тирана Нетаньяху и его банды» ответить за свои поступки перед законом.
В мае этого года стало известно, что Турция приостановила все торговые отношения с Израилем.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Читайте также:
«Катастрофа библейского масштаба»: Ливан и Турция могут вступить в войну с Израилем
Турция получила официальное предложение стать страной-партнёром БРИКС
Политолог Ищенко объяснил неприсоединение Турции к коллективному Западу
Екатерина Коршунова