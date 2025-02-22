Турция ожидает с визитом главу МИД РФ Лаврова и председателя СФ Матвиенко

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Турция ожидает с визитом главу МИД РФ Сергея Лаврова и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Об этом рассказали на телеканале A Haber.
«Сначала Турцию 23-24 февраля посетит министр иностранных дел Лавров, а затем 26-27 февраля - председатель Совета Федерации Матвиенко», — говорится в сообщении.
О причинах визита представителей РФ пока не уточняется. К тому же нет информации о том, будет ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встречаться с Лавровым.
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Иван Мусатов