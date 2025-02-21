Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает Зеленского стоять на своем вплоть до начала переговоров по Украине. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел G20 в Йоханнесбурге Лавров сказал, что, по данным российской стороны, Рютте подчеркивает недопустимость для Киева даже каких-либо намеков на смягчение позиции и «тем более, как они говорят, территориальных уступок».
Лавров считает, что Рютте злоупотребляет своими функциональными обязанностями, назвал его действия «вакханалией», отметив, что такую непримиримую и кровожадную позицию по Украине разделяют далеко не все члены Североатлантического альянса.
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Лавров считает, что Рютте злоупотребляет своими функциональными обязанностями, назвал его действия «вакханалией», отметив, что такую непримиримую и кровожадную позицию по Украине разделяют далеко не все члены Североатлантического альянса.
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Александр Бойцов