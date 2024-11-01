Политолог Ищенко объяснил неприсоединение Турции к коллективному Западу

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: сайт Кремля)
Турция, несмотря на все сложности во взаимоотношениях с Россией, не присоединилась к русофобскому движению коллективного Запада. По мнению политолога Ростислава Ищенко президент Реджеп Тайип Эрдоган исходит в своих решениях исключительно из национальных интересов государства.
Отвечая на просьбы читателей издания «Военное дело» прояснить позицию входящей в НАТО страны, эксперт указал, что Эрдогана никто не «переформатировал». Просто он хочет сделать Турцию лидером на Ближнем востоке, а в перспективе — одним из лидеров всей Евразии, чтобы её сила и влияние были сравнимы с теми, которыми обладают Россия, Китай или США.
Путину в нулевые пришлось ловко и разнообразно маневрировать на международной арене, чтобы сохранить за Россией почти утерянный статус сверхдержавы. То же самое сейчас делает Эрдоган, сказал аналитик. Ищенко напомнил, что в политике нет друзей, есть только интересы. Просто сейчас Эрдоган пытается сделать Турцию «снова великой», заключил эксперт.
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«Турция не хочет быть чьим-то вассалом или сателлитом», — подчеркнул Ищенко.
Путину в нулевые пришлось ловко и разнообразно маневрировать на международной арене, чтобы сохранить за Россией почти утерянный статус сверхдержавы. То же самое сейчас делает Эрдоган, сказал аналитик. Ищенко напомнил, что в политике нет друзей, есть только интересы. Просто сейчас Эрдоган пытается сделать Турцию «снова великой», заключил эксперт.
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Александр Бойцов