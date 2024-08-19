Туск обвинил Моравецкого в махинациях с производством боеприпасов

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Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил экс-главу правительства Матеуша Моравецкого в нарушениях в заказах на производство артиллерийских боеприпасов в 2023 году на сумму в 14 млрд злотых (порядка 3,6 млрд долларов). Об этом Туск написал в социальной сети X.
Таким образом польский премьер прокомментировал расследование портала Onet по заказам на производство боеприпасов, которые были подписаны Моравецким. Уточняется, что речь идет о Национальной программе создания резерва боеприпасов.
Данная программа предполагала, что принимающие в ней участие организации должны были построить фабрику по производству боеприпасов калибра 155 мм. Примечательно, что у некоторых компаний нет никакого опыта в военной промышленности. Туск отметил, что произошедшее является нечестным «бизнесом» со стороны Моравецкого.
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