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МИД пообещал ответ на попытки Польши сбить российские ракеты над Украиной

МИД: Москва ответит на попытки Варшавы сбивать российские ракеты над Украиной
19 августа 2024, 09:30
Фото: iStock/iDymax

Фото: iStock/iDymax

Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что Россия даст конкретный и быстрый ответ, если Польша попытается перехватить ракеты над Украиной, передает РИА Новости.
По словам дипломата, «если Польша поддастся авантюрному порыву» и попытается перехватить ракеты, которые применяются для нейтрализации военных угроз, исходящих для РФ с украинской территории, в таком случае реакция со стороны Москвы будет адекватной.

Тяпкин добавил, что прямое участие западных стран в украинском противостоянии имеет большие риски для эскалации международной обстановки. Он заключил, что Москва неоднократно указывала на неприемлемость данных действий.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Пенсионер из Курской области спас десятки человек от ВСУ
«Известия»: пенсионер из Курской области спас 60 человек при обстреле ВСУ
19 августа 2024, 09:50

Фото: iStock/Alex Kochev

Пенсионер Юрий Сухоруков из Курской области помог эвакуироваться 60 односельчанам из села Гуево, которое подверглось обстрелам со стороны украинских боевиков. Об этом пишут «Известия».
«Я видел, как ВСУ стреляли. Это буквально секунды: не остановишься, ничего не разглядишь. Я понимал, что если остановишься, то в тебя выстрелят», ― цитируют «Известия» Сухорукова.

Отмечается, что пенсионер координировал эвакуацию односельчан по телефону. После вторжения украинских войск в Суджанский район, ему удалось вместе с супругой покинуть село на автомобиле.

Чтобы спастись, людям пришлось переплыть реку и пройти 35 километров под обстрелами.

Напомним, российские войска стремятся выбить ВСУ с ранее занятых территорий. Несмотря на потери среди личного состава украинские боевики намерены продвинуться в Беловском районе. ВС России отбрасывают группировки ВСУ на прежние позиции.

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Пленный военный ВСУ рассказал, как его отправили на уже занятые ВС РФ позиции
19 августа 2024, 09:44

Фото: iStock/Prostock-Studio

Сдавшийся в плен военный ВСУ Владимир Бахмистеров рассказал, как командование отправило его подразделение на позиции, которые уже были заняты военными ВС РФ. Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что сотрудники ТЦК забрали его из дома. Службу мужчина проходил в 110-й бригаде. По его словам, командование послало его с сослуживцами на соседнюю позицию, чтобы там они держивали оборону.

«Но когда туда пришли там уже были российские военные. Мы просили поддержки, но командование про нас забыло. Было много 200-х и 300-х, и никто их не забирал», — сказал он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Подрыв в Курской области, обрушение фронта в Донбассе: последние новости СВО
ВСУ обрушили третий мост через реку Сейм в Курской области, что известно
19 августа 2024, 09:27

Фото: istockphoto/Diy1

Украинские боевики стремятся зайти вглубь обороны ВС РФ, но сталкиваются с сопротивлением. По всей линии фронта продолжаются активные бои. Ситуация для ВСУ на Донецком направлении становится напряженной. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет редакция «Радио 1».

Курская область


Российские войска стремятся выбить ВСУ с ранее занятых территорий. Несмотря на потери среди личного состава украинские боевики намерены продвинуться в Беловском районе. ВСУ также продолжают попытки прорыва обороны Бесстрашных севернее и южнее н.п. Суджа. Российская армия отбрасывает группировки ВСУ на прежние позиции. На севере противник дважды атаковал н.п. Черкасское Поречное и Малая Локня.

Ожесточенные бои продолжаются в районе Уланок и Черкасская Конопелька. Прорыва на этом участке не допущено.

По последним данным телеграм-канала «Военный обозреватель», ВСУ нанесли удар по третьему мосту через реку Сейм в Курской области. Прежде уничтоженными оказались еще два моста, служащие для подвоза боеприпасов для ВС РФ.

Запорожское направление


ВСУ концентрируют силы на этом участке фронта. Севернее Работино и северо-западнее Вербового российскими бойцами ведутся позиционные бои. В результате массированного удара по позициям противника удалось уничтожить расчет вражеского БПЛА в районе Малой Токмачки.
«Искандерами» ВС РФ поразили места сосредоточения техники и живой силы ВСУ в районе Орехова.


Фото: istockphoto/vicnt

Донецкое направление


Ожесточенные бои зафиксированы в Константиновке. ВС РФ продвигаются к Камышевке, Мариновке и Новогродовке, Гродовке. В Дзержинском российская армия перешла в активное наступление.

После установления контроля над Нью-Йорком ВС РФ начали штурмовать находящуюся вблизи Нелеповку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.
«Российская армия приступила к штурму соседней Нелеповки. Бои уже идут на окраине поселка. Также идет продвижение в Торецке», – рассказал он.

Харьковское направление


Продолжаются бои в Волчанске и в районе Глубокого. ВСУ попытались атаковать Ольговку и Комаровку. В результате неудачного наступления ВСУ потеряли до 50 бойцов и несколько единиц тяжелой техники. Прежде появилась информация о том, что противник зашел в Коренево, однако ряд военных корреспондентов эту информацию опроверг.

Российские военные нанесли удар по иностранным наемникам под Киевом
Российские военные нанесли удар по иностранным наемникам под Киевом

Прорыв в Донбассе


ВС РФ заходят в Заветное и перехватывают инициативу в раойонах Желанного и Новожеланного. Цель российских бойцов – подойти к Птичьему. Через этот населенный пункт снабжается группировка ВСУ, базирующаяся в восточной части Селидово. Есть продвижение в Гродовке, где ВС РФ подходят к центру населённого пункта.
Удалось продвинуться российской армии в Новогородовке и Николаевке.

Из-за концентрации основных сил ВСУ на Курском направлении возникла угроза осыпания фронта на Красноармейском направлении.

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#сво
#сводкасво
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ВС РФ уничтожили 10 000 солдат ВСУ и иностранных наемников, пытавшихся проникнуть в ЛНР
Российские войска уничтожили 10 тысяч военных ВСУ, пытавшихся проникнуть в ЛНР
19 августа 2024, 09:07

Фото: iStock/olegda88

Бойцы ВС России за прошедшую неделю отбили 20 контратак ВСУ на рубежах ЛНР, уничтожив около 10 000 солдат Вооруженных сил Украины и иностранных наемников. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.
Отмечается, что контратаки были отражены подразделениями группировок «Север», «Юг» и «Запад».

«Потери вооруженных формирований Украины за отчетный промежуток времени составили около 10 040 украинских боевиков и наемников — на 890 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», — отметил он.

Помимо этого, российскими бойцами были уничтожены 33 танка, 120 орудий полевой артиллерии, 3 самоходные огневые установки зенитных ракетных комплексов Patriot, 8 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 26 полевых складов боеприпасов, более 420 различных боевых машин, а также самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук М1».

Ранее Ирина Кириченко из села Черкасского Поречного Суджанского района Курской области рассказала, что в их село заходили иностранные наёмники. По ее словам, они были из Франции и Польши.

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#владимир путин
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#лидер
#сво
#запад
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Задержанный в ЛНР рассказал, как СБУ вербовала уехавших с Украины россиян
Задержанный в ЛНР: СБУ вербовала граждан России, уехавших в 2022 году с Украины
19 августа 2024, 09:04

Фото: iStock/Sinenkiy

Завербованный Киевом россиянин заявил, что граждан России, выезжавших в 2022 году с территории Украины, вербовали сотрудники СБУ. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам мужчины, некоторое время он жил в Воронежской области, однако потом уехал на Украину к сожительнице в Николаевскую область.

В 2022 году задержанный несколько раз пытался выехать из страны. Он отметил, что при очередной попытке оформить выезд, двое мужчин в гражданском, которые оказались сотрудниками СБУ, завербовали его под угрозой лишить вида на жительство. Уточняется, что они требовали ​поставлять им информацию обо всем, что происходит в России.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#киев
#удар
#сбу
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Жительница Курской области рассказала об иностранных наемниках
Жительница Поречного: в село заходили иностранные наёмники из Франции и Польши
19 августа 2024, 08:46

Фото: istock/e-crow

Жительница курского приграничья рассказала, что в их село заходили иностранные наёмники, в том числе из Польши и Франции. Об этом информирует РИА Новости.
Ирина Кириченко из села Черкасского Поречного Суджанского района Курской области. Она вместе с матерью пряталась в погребе дома, когда спасалась от обстрелов боевиков, все это время женщины числились пропавшими без вести.

«В один из дней, когда мы сидели в погребе, я решила выйти погреться на огород, там у нас лавочка стоит… Я пригляделась и увидела человека в каске… Потом подошел второй следом… У них много на груди оружия висело… Они что-то говорили себе под нос не на русском, а, скорее всего, на польском. Потому что я потом узнала, что там не только украинцы, но и французы и поляки», — рассказала жительница.

По ее словам, ей удалось остаться незамеченной ими. Она отметила, что наемники пошли бы за ней, увидев её.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее депутат Государственной Думы Сергей Колунов заявил, что в ближайшее время подаст обращение в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников.

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#атака
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Украинский БПЛА вторгся в воздушное пространство России
Губернатор Клычков: ПВО ночью сбила в Орловской области БПЛА ВСУ
19 августа 2024, 08:10

Фото: istock/sommersby

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что БПЛА Вооруженных сил Украины был сбит над регионом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Клычков, на месте происшествия работают оперативные службы, оно оцеплено. Сообщается, что пострадавших и повреждений нет.

Помимо этого, он добавил, что на фоне непрекращающихся атак киевского режима Орловщина продолжает оказывать всю необходимую помощь вынужденным переселенцам из приграничных районов соседних областей.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что российские военные остановили продвижение боевиков Вооруженных сил Украины к юго-востоку от Суджи в Курской области. Оператор расчета FPV-дронов с позывным «‎Панда» рассказал, что военным ВС РФ даже удалось отбить несколько населенных пунктов.

До этого военные ВС РФ нанесли удар по иностранным наемникам под Киевом, а также по складу Вооруженных сил Украины с боеприпасами и артиллерией на севере Павлограда в Днепропетровской области.

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Российские военные остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи в Курской области
ВС России остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи в Курской области
19 августа 2024, 07:58

Фото: istock/Aleksandr Golubev

Российские военные остановили продвижение боевиков Вооруженных сил Украины к юго-востоку от Суджи в Курской области. Об этом рассказал оператор расчета FPV-дронов с позывным «‎Панда», пишет РИА Новости.
По словам бойца, военным ВС РФ даже удалось отбить несколько населенных пунктов.

«По сети разлетелись кадры захода бронегруппы ВСУ в деревню Гирьи, так вот сейчас они даже не могут мечтать о повторении своего прорыва. Вперед идем мы», — отметил он.

Сообщается, что командование российской группировки войск перебросило расчеты FPV-дронов для уничтожения украинской техники в Курской области. Были уничтожены несколько пикапов, поражен танк, а также пункты временной дислокации ВСУ. «‎Панда» рассказал, что боевики пытаются отрезать пути на Курск, поэтому российские военные бьют противника с помощью расчетов FPV, отрезая его от путей подвоза и передвижения техники.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее сообщалось, что для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице сотрудники ЦИПсО привлекли иностранных журналистов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#съёмки
#новости
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#вс рф
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ЦИПсО привлек иноСМИ для постановочной съемки с пленными в Сумской больнице
19 августа 2024, 07:19

Фото: istock/Sinenkiy

Для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице сотрудники ЦИПсО привлекли иностранных журналистов. Об этом информирует РИА Новости.
По данным источника агентства, из числа военных и гражданских в субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных. Они были расположены по койкам. На камеры иностранных журналистов им оказывали помощь.

«После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», — добавил он.

Собеседник рассказал, что от пленных требовали говорить слова благодарности, после съемок часть людей увезли. Он пояснил, что цель таких съемок заключается в том, чтобы обвинить Россию в нанесении ударов по собственному населению и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья, которые благодарны украинским военным за помощь. Источник агентства добавил, что в больнице находится большое количество раненых военных ВСУ.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

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