МИД пообещал ответ на попытки Польши сбить российские ракеты над Украиной

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Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что Россия даст конкретный и быстрый ответ, если Польша попытается перехватить ракеты над Украиной, передает РИА Новости.
По словам дипломата, «если Польша поддастся авантюрному порыву» и попытается перехватить ракеты, которые применяются для нейтрализации военных угроз, исходящих для РФ с украинской территории, в таком случае реакция со стороны Москвы будет адекватной.
Тяпкин добавил, что прямое участие западных стран в украинском противостоянии имеет большие риски для эскалации международной обстановки. Он заключил, что Москва неоднократно указывала на неприемлемость данных действий.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Тяпкин добавил, что прямое участие западных стран в украинском противостоянии имеет большие риски для эскалации международной обстановки. Он заключил, что Москва неоднократно указывала на неприемлемость данных действий.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова