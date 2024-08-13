В Евросоюзе встревожены созданной Польшей «зоной смерти»

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Группа членов Европарламента от Италии направила обращение к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с критикой действий Польши, создавшей на границе с Белоруссией буферную зону, где нарушаются права человека.
Отмечается, что в июле 2023 года парламент Польши принял закон, согласно которому полиции разрешается применять на границе огнестрельное оружие против мигрантов, пытающихся пересечь так называемую «буферную зону». Под ней подразумевается отрезок местности на польско-белорусской границе, куда закрыт доступ для гуманитарных групп, правозащитников и представителей СМИ.
Принятие этого закона вызвало ажиотаж в обществе. Гуманитарные и международные организации, включая Совет Европы, раскритиковали решение польских властей, а политики стран Европы обвинили страну в бесчеловечности.
Члены Европарламента от Италии задали вопрос Боррелю о том, какие немедленные меры он собирается предпринять для обеспечения безопасности в европейском государстве, чтобы на территориях не происходило явных нарушений прав человека.
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Принятие этого закона вызвало ажиотаж в обществе. Гуманитарные и международные организации, включая Совет Европы, раскритиковали решение польских властей, а политики стран Европы обвинили страну в бесчеловечности.
Члены Европарламента от Италии задали вопрос Боррелю о том, какие немедленные меры он собирается предпринять для обеспечения безопасности в европейском государстве, чтобы на территориях не происходило явных нарушений прав человека.
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Анастасия Чинкова