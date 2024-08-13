В Евросоюзе встревожены созданной Польшей «зоной смерти»

Запад подталкивает оппозиционные силы в Грузии к государственному перевороту, который они планируют после парламентских выборов. Об этом сообщил политолог Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе в беседе с РИА Новости. Оппозиционеры, по его словам, в законной борьбе не смогут набрать больше 25% голосов.