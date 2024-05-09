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Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО

Премьер-министр Польши Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО
09 мая 2024, 17:47
Фото: сайт премьер-министра Польши

Фото: сайт премьер-министра Польши

На Украине присутствуют солдаты НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе общения с журналистами.
По его словам, Североатлантический альянс помогает Украине настолько, насколько это возможно. Туск выразил мнение о том, что без содействия НАТО Киев не смог бы длительное время противостоять России.
«Ну, и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров», — заявил польский премьер.



Численность солдат НАТО Туск не назвал. Он также не сообщил, из каких именно стран на Украину отправляются военные.

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#сво
Макрону посоветовали лечиться после его слов об отправке войск на Украину
Макрон получил актуальный совет после его слов об отправке войск на Украину
09 мая 2024, 17:36

Фото: istockphoto/razihusin

Лидер итальянской политической партии «Лига», министр транспорта и вице-премьер страны Маттео Сальвини резко осудил идею об отправке войск западных стран на Украину. Он считает, что те, кто высказывают такие мысли, нуждаются во врачебной помощи.
Об этом пишет издание Le Parisien. Итальянский политик пояснил, что прежде всего имеет ввиду президента Франции Эммануэля Макрона и бывшего премьер-министра Италии Марио Монти.

«Их нужно лечить: те, кто так думают и говорят, как о чем-то нормальном, а это касается и Макрона, и Монти, являются опасными», — сказал Сальвини.

Политик также добавил, что если указанные персонажи так хотят воевать, пусть сами отправляются на Украину хоть завтра. По его мнению, подобные высказывания, особенно когда они исходят от людей, облечённых реальной политической властью, являются безответственными и опасными.

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#украина
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#италия
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Стало известно, кого Зеленский назначил командующим силами поддержки ВСУ
Зеленский назначил Герегу командующим силами поддержки ВСУ
09 мая 2024, 16:47

Фото: istockphoto/DmyTo

Президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Дмитрия Герегу командующим силами поддержки Вооружённых сил Украины. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса украинского президента.
Герега уже занимал указанную должность в период с августа 2021 года по 4 марта 2024 года. Затем на позиции командующего силами поддержки ВСУ сменил Александр Яковец. Тот проработал в новой должности чуть более месяца, а затем был отстранён.

Ранее стало известно, что Зеленский уволил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы в запас «по состоянию здоровья» с правом ношения военной формы. До того сообщалось, что Залужный будет назначен на должность посла в Великобританию. В Лондон направлен соответствующий запрос на агреман (предварительное согласие государства на назначение определённого лица главой дипломатического представительства - прим. ред.). Зеленский говорил, что экс-главком ВСУ сам изъявил желание попробовать себя на ниве дипломатии.

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#всу
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Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД РФ
09 мая 2024, 16:36

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший украинский лидер Петр Порошенко, недавно объявленные в розыск, пропали из базы розыска МВД России. Об этом пишет ТАСС.
«По вашему запросу нет информации», — говорится в базе МВД РФ.

Ранее МВД РФ объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Информация об этом появилась в базе розыска. Помимо этого, МВД РФ объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, карточка с фото украинского политика была опубликована в базе ведомства. Таким образом, сразу два украинских президента оказались в розыскной базе российского МВД.

Зеленский сделал неожиданное заявление о ситуации на фронте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Начнется всеобщая ядерная война»: в США набросились на генерала из-за слов о РФ
Риттер раскритиковал генерала Ходжеса после слов о ядерном оружии России
09 мая 2024, 16:21

Фото: iStock/dzika_mrowka

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер раскритиковал бывшего командующего американской армией в Европе генерала Бена Ходжеса из-за слов об учениях ядерных сил РФ. Об этом пишет «РИА Новости».
Ранее бывший командующий американской армией в Европе написал, что Россия угрожает Западу ядерным ударом. Она рассчитывает на острую реакцию стран НАТО.

Риттер отметил, что для генерала Ходжес глуп. Он пояснил, что Россия говорит Великобритании и Франции, что, если они пойдут вперед, то РФ ответит. НАТО будет вынуждена атаковать стратегические цели в РФ. Это приведет к ответному удару РФ ядерным оружием.

«Какой этап этой эскалации вы не понимаете? Россия не блефует. Вы действительно хотите покончить жизнь самоубийством из-за Украины? Потому что после того, как Россия нанесет ядерный удар по НАТО, начнется всеобщая ядерная война. И мы все будем мертвы», — заявил Риттер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева. Он напомним, что ранее Франция отправляла свои войска в разные страны. Недавно, по его словам, французские военные боролись с терроризмом в Африке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#макрон
#удар
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Депутат рассказал о кадровом дефиците в правительстве Украины
Гончаренко*: правительство Украины осталось без пяти министров
09 мая 2024, 15:18

Фото: iStock/Silent_GOS

Правительство Украины настиг кадровый дефицит — в нем не хватает пять министров. Об этом написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
По словам Гончаренко*, в правительстве пять дыр, но не от орденов, а отсутствия министров: инфраструктуры и развития территорий, культуры и информационной политики, по делам ветеранов, по делам молодежи и спорта, аграрной политики.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса президента Украины. Как следует из текста документа, бывший главком ВСУ генерал Залужный увольняется с военной службы в отставку по состоянию здоровья с сохранением права ношения военной формы.

Зеленский внёс в Верховную раду проекты о продлении военного положения и мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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#владимир зеленский
#всу
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Зеленский уволил Залужного с военной службы
09 мая 2024, 14:14

Фото: istockphoto/DmyTo

Украинский президент Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса президента Украины.
Как следует из текста документа, бывший главком ВСУ генерал Залужный увольняется с военной службы в отставку по состоянию здоровья с сохранением права ношения военной формы.

Залужный покинул пост главнокомандующего ВСУ ещё в феврале нынешнего года. На его место был назначен бывший командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о присвоении Залужному звания «Почётный гражданин Киева». Представители пропрезидентской фракции партии «Слуга народа» в Киевском горсовете бойкотировали награждение Залужного и покинули зал заседаний во время голосования по поводу присвоения ему этого звания. Предполагается, что фракция выполнила распоряжение офиса президента.

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#пост
#мэр
#всу
#владимир зеленский
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В Одесской области кабельные каналы показали трансляцию Парада Победы в Москве
09 мая 2024, 13:53

Фото: istockphoto/Epitavi

Кабельные каналы в Одесской области в прямом эфире транслировали Парад Победы на Красной площади в Москве. Высказывалось предположение, что телевидение было взломано хакерами.
Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». Издание также опубликовало видеозаписи из местных пабликов. Видно, как при переключении каналов появляются кадры военного парада в Москве. Журналисты предположили, что сервер кабельного телевидения подвергся хакерской атаке.

Трансляция российских телеканалов запрещена на Украине с 2014 года. В нынешнем году Украина впервые не празднует День Победы. В июне 2023 года Зеленский подписал указ, согласно которому празднование переносится на 8 мая, а 9 мая стало «Днём Европы» и потеряло статус выходного дня.

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#видео
#день победы
#украина
#указ
#кадры
#зеленский
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«Стоит напомнить им Сталинград»: Живущий в ФРГ россиянин отметил День Победы
09 мая 2024, 13:30

Фото: istockphoto/orensila

Виталий, последние 30 лет проживающий в Берлине, в День Победы вышел на улицу в шапочке цветов российского флага. Так он выразил своё несогласие и протест в связи с запретом немецких властей демонстрации российской символики 9 мая.
В беседе с корреспондентом телеграм-канала Ruptly немолодой россиянин задался риторическим вопросом: где же хвалёная западная свобода слова и свобода самовыражения? Где их основы демократии? Виталий подчеркнул, что в якобы свободной и демократической европейской стране никакой свободы слова уже не осталось.

«Понимаете, если я шапочку сниму, тогда я в зеркало смотреть не стану, будет стыдно», — отметил он.

Виталий также отметил, что немцы просто забыли кое о чём. Например, забыли Москву, Сталинград. Нужно осторожно им об этом напомнить, считает россиянин.





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#германия
#день победы
#москва
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Верховная рада отправила в отставку вице-премьера Украины Кубракова
09 мая 2024, 12:28

Фото: istockphoto/krblokhin

Верховная рада проголосовала за увольнение вице-премьера и министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова. За его отставку проголосовали 272 депутата, 13 воздержались, а ещё 32 не стали голосовать.
Об этом в своём телеграм-канале написал 9 мая депутат Рады Алексей Гончаренко*. Также с должности уволен министр аграрной политики Николай Сольский. Сам Кубраков сообщил, что его не оповестили о грядущем увольнении. Самого вице-премьера на заседании Рады не было.

Сообщается, что депутаты из фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» хотят разделить министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на два отдельных ведомства. Утверждается, что Кубраков может возглавить министерство инфраструктуры.

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* Внесён в список террористов и экстремистов в РФ
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#министр
#премьера
#верховная рада
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