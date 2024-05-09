Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО

Фото: сайт премьер-министра Польши
На Украине присутствуют солдаты НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе общения с журналистами.
По его словам, Североатлантический альянс помогает Украине настолько, насколько это возможно. Туск выразил мнение о том, что без содействия НАТО Киев не смог бы длительное время противостоять России.
Численность солдат НАТО Туск не назвал. Он также не сообщил, из каких именно стран на Украину отправляются военные.
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«Ну, и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров», — заявил польский премьер.
Численность солдат НАТО Туск не назвал. Он также не сообщил, из каких именно стран на Украину отправляются военные.
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Анастасия Хохлова