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«У меня все в порядке с самооценкой»: Ковальчук защищает Чумакова после его оскорбительных высказываний

Фото: istockphoto/sb2010

Фото: istockphoto/sb2010

Россия постоянно демонстрирует готовность к завершению конфликта на Украине дипломатическим путём. Об этом заявил депутат Государственной думы, первый заместитель думского комитета по международным делам Алексей Чепа.
Таким образом в разговоре с изданием «Лента.ру» он отреагировал на обращённый к России призыв президента США Дональда Трампа начать «действовать в этом направлении». Россия всегда была готова к урегулированию конфликта, однако довольно трудно взаимодействовать со стороной, которая постоянно и систематически нарушает взятые на себя обязательства, подчеркнул парламентарий.

Чепа напомнил, что президент РФ практически сразу же согласился на предложение США прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры и отдал соответствующее распоряжение военным. Однако Киев ежедневно нарушает это соглашение, которое действует сейчас фактически в одностороннем порядке.

«Действия по урегулированию должны быть с двух сторон. Если с одной стороны будут действовать, то эта страна будет обязательно проигрывать, мы не можем это допускать в сегодняшней ситуации, поэтому здесь вместе с американцами надо выстроить систему контроля за действиями сторон», — сказал депутат.

Он рекомендовал Трампу жёстче реагировать на нарушения всех соглашений, постоянно допускаемых Украиной. Кроме того, американскому президенту следует внимательнее следить за контактами Киева с европейскими странами, которые провоцируют Киев не соглашаться на миролюбивые инициативы, выдвигаемые американским лидером, заключил Чепа.

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#сша
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#рф
Писториус не ожидает установления мира на Украине в обозримом будущем
11 апреля 2025, 18:32

Фото: istockphoto/alzay

В обозримом будущем достигнуть мира на Украине не удастся, несмотря на все прилагаемые усилия. Такое мнение высказал исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус.
«Мы должны признать, что мира на Украине, как представляется, не удастся достигнуть в обозримом будущем», — сказал он в разговоре с корреспондентом издания The Guardian.

По мнению ио главы немецкого оборонного ведомства, европейским союзникам Киева следует продолжать ему всестороннюю военную и финансовую помощь, чтобы, по его словам, Украина была способна «продолжать борьбу».

Напомним, на заседании контактной группы по Украине в Брюсселе Писториус объявил об очередном транше военной помощи Украине из Германии. В частности, в этом году будут поставлены еще четыре системы IRIS-T, 300 управляемых ракет и 100 наземных радиолокационных станций наблюдения.

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В Петербурге началась встреча Путина и спецпосланника Трампа Уиткоффа
11 апреля 2025, 18:03

Фото: iStock/vchal

В Санкт-Петербурге в здании Президентской библиотеки началась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Встреча началась с длительного рукопожатия и приветственных слов друг другу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что 11 апреля состоится встреча Путина и Уиткоффа. По его словам, в разговоре поднимутся различные вопросы по урегулированию конфликта на Украине.

Песков подчеркнул, что сейчас Москва и Вашингтон обмениваются мнениями. Он добавил, что от встречи Путина с Уиткоффом не стоит ожидать каких-то прорывов, так как пока речь идёт о нормализации отношений и поисках почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины.

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#москва
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#переговоры
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Le Figaro: Французские военные готовят операции против РФ на случай столкновения
11 апреля 2025, 17:23

Фото: istockphoto/OceanProd

Французские военные картографы составляют планы местности и подробные карты на границе Румынии с Украиной и Молдавией. Это делается на случай прямого столкновения НАТО и России.
Об этом сообщает популярная газета Le Figaro. По информации издания, ещё в 2024 году военные топографы из 28-й воинской части Сухопутных войск Франции отправились в Румынию. В их задачу входила актуализация карт и планов местности.

Особое внимание было уделено так называемым Фокшанским воротам. Это часть румынской территории площадью 85 на 60 километров между городами Фокшаны, Брэила и Галац. Эти ворота являются своеобразным коридором между рекой Дунай и капатскими предгорьями. По мнению членов Североатлантического альянса, этот проход якобы может быть использован Россией при возникновении потенциального конфликта.

По словам командира подразделения полковника Гийома Шмидта, военные должны уметь хорошо ориентироваться на местности, для чего карты делаются подробными и максимально точными. Кроме того, добавил французский офицер, следует быть готовыми к тому, что в гористой местности сигналы спутника могут быть подавлены.

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#нато
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Появились подробности о встрече Путина со спецпредставителем Трампа Уиткоффом
Песков: Путин встретится с Уиткоффом
11 апреля 2025, 16:37

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин 11 апреля проведёт встречу с прибывшим в РФ спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Будет такая встреча. Продолжается кропотливая работа. Естественно, Уиткофф, будучи специальным представителем президента Трампа, привезет что-то от своего президента для Путина. Путин это выслушает», — пояснил Песков журналистам.

По его словам, в разговоре поднимутся различные вопросы по урегулированию конфликта на Украине.

Песков также добавил, что сейчас между РФ и США идёт обмен мнениями. Однако от встречи Путина с Уиткоффом не стоит ожидать каких-то прорывов. На сегодняшний день речь идёт о нормализации отношений и поисках почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины, пояснил пресс-секретарь российского президента.

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«Метеозависимый»: Захарова объяснила противоречивые заявления Макрона перепадами давления
Захарова обяснила противоречивые заявления Макрона перепадами давления
11 апреля 2025, 15:36

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Странные, иногда противоречащие друг другу высказывания французского президента Эммануэля Макрона могут быть связаны с перепадами атмосферного давления. Такое предположение высказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Об этом она сказала в программе «Интервью» на телеканале «Москва 24». По мнению спикера российского МИД, если других разумных объяснений противоречивым заявлениям французского лидера нет, то подойдёт и версия о его метеозависимосимости.

«Заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы — не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение, что-то поднимает. Мне кажется, есть какая-то взаимосвязь с чем-то, она просто еще не выявлена», — сказала Захарова.

В качестве примера она напомнила, как отчаянно французский президент требовал себе место за столом переговоров относительно мирного урегулирования украинского конфликта. А затем вдруг резко сменил риторику, заговорил о ядерном оружии, стал угрожать отправкой на Украину воинского контингента.

«У меня вопрос: надо же как-то определиться? Место за столом переговоров означает нормальность в традиционном понимании этого слова, когда участники переговоров умеют себя вести, умеют слушать, умеют говоритьи обмениваться мнениями а не только кричать или диктовать», — подчеркнула российский дипломат.

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