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Россия постоянно демонстрирует готовность к завершению конфликта на Украине дипломатическим путём. Об этом заявил депутат Государственной думы, первый заместитель думского комитета по международным делам Алексей Чепа.
Таким образом в разговоре с изданием «Лента.ру» он отреагировал на обращённый к России призыв президента США Дональда Трампа начать «действовать в этом направлении». Россия всегда была готова к урегулированию конфликта, однако довольно трудно взаимодействовать со стороной, которая постоянно и систематически нарушает взятые на себя обязательства, подчеркнул парламентарий.
Чепа напомнил, что президент РФ практически сразу же согласился на предложение США прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры и отдал соответствующее распоряжение военным. Однако Киев ежедневно нарушает это соглашение, которое действует сейчас фактически в одностороннем порядке.
Он рекомендовал Трампу жёстче реагировать на нарушения всех соглашений, постоянно допускаемых Украиной. Кроме того, американскому президенту следует внимательнее следить за контактами Киева с европейскими странами, которые провоцируют Киев не соглашаться на миролюбивые инициативы, выдвигаемые американским лидером, заключил Чепа.
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Чепа напомнил, что президент РФ практически сразу же согласился на предложение США прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры и отдал соответствующее распоряжение военным. Однако Киев ежедневно нарушает это соглашение, которое действует сейчас фактически в одностороннем порядке.
«Действия по урегулированию должны быть с двух сторон. Если с одной стороны будут действовать, то эта страна будет обязательно проигрывать, мы не можем это допускать в сегодняшней ситуации, поэтому здесь вместе с американцами надо выстроить систему контроля за действиями сторон», — сказал депутат.
Он рекомендовал Трампу жёстче реагировать на нарушения всех соглашений, постоянно допускаемых Украиной. Кроме того, американскому президенту следует внимательнее следить за контактами Киева с европейскими странами, которые провоцируют Киев не соглашаться на миролюбивые инициативы, выдвигаемые американским лидером, заключил Чепа.
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Александр Бойцов