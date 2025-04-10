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По словам американского журналиста Такера Карлсона, США проиграли войну России, при этом уничтожив Украину. Об этом он заявил в интервью для конспиролога Алекса Джонса.
«Я не думаю, что один факт дошел до сознания политиков в Вашингтоне: мы только что проиграли войну против России. США вели эту войну», — сказал Карлсон.
Журналист отметил, что война против РФ велась через Пентагон, ЦРУ, госдепартамент и американских военных. Это отразилось и на судьбе Украины, где погибло сотни тысяч человек.
«Никого в Вашингтоне не волнует Украина или сотни тысяч убитых украинских мужчин. Факт, что она будет заселена выходцами из третьего мира. Я имею в виду Украину. Мы только что уничтожили Украину», — заявил Карлсон.
Журналист уточнил, что никто в США не признает факт поражения РФ. К тому же Штаты переоценили свои силы в противостоянии с Россией.
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Иван Мусатов