Писториус не ожидает установления мира на Украине в обозримом будущем

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В обозримом будущем достигнуть мира на Украине не удастся, несмотря на все прилагаемые усилия. Такое мнение высказал исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус.
«Мы должны признать, что мира на Украине, как представляется, не удастся достигнуть в обозримом будущем», — сказал он в разговоре с корреспондентом издания The Guardian.
По мнению ио главы немецкого оборонного ведомства, европейским союзникам Киева следует продолжать ему всестороннюю военную и финансовую помощь, чтобы, по его словам, Украина была способна «продолжать борьбу».
Напомним, на заседании контактной группы по Украине в Брюсселе Писториус объявил об очередном транше военной помощи Украине из Германии. В частности, в этом году будут поставлены еще четыре системы IRIS-T, 300 управляемых ракет и 100 наземных радиолокационных станций наблюдения.
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По мнению ио главы немецкого оборонного ведомства, европейским союзникам Киева следует продолжать ему всестороннюю военную и финансовую помощь, чтобы, по его словам, Украина была способна «продолжать борьбу».
Напомним, на заседании контактной группы по Украине в Брюсселе Писториус объявил об очередном транше военной помощи Украине из Германии. В частности, в этом году будут поставлены еще четыре системы IRIS-T, 300 управляемых ракет и 100 наземных радиолокационных станций наблюдения.
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Александр Бойцов