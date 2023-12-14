«Учителя и священники: Путин рассказал, кто выигрывает войны

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин рассказал, кто выигрывает войны. Об этом он сообщил в рамках подведения итого года.
«Войны выигрывают не генералы, а школьные учителя и священники», - уточнил Путин.
По его словам, ветеранов СВО теперь будут привлекать к работе с молодежью.
Отметим, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
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