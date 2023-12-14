Путин раскрыл число вступивших в ВС РФ добровольцев

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин назвал число добровольцев, вступивших в ряды ВС РФ. Об этом он рассказал во время подведения итогов года.
«На вчерашний вечер набраны 486 тысяч человек по контракту», - подчеркнул Путин.
Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. По словам Путина, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
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