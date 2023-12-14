Названо количество поступивших вопросов к прямой линии с Путиным

Фото: сайт Кремля
Более двух миллиона вопросов поступило от россиян к «Итогам года с Владимиром Путиным», передает телеканал «Россия 24».
Точно число вопросов составило 2 061 772.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о подготовке Владимира Путина к подведению итогов года в прямом эфире. Глава государства провел детальное совещание в рамках подготовки к прямой линии.
Прямая линия с президентом России намечена на четверг, 14 декабря.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о подготовке Владимира Путина к подведению итогов года в прямом эфире. Глава государства провел детальное совещание в рамках подготовки к прямой линии.
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Артем Кузьмин