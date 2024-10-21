«Удар по гребаному Вашингтону»: Медведев ответил на угрозу Трампа ударить по Москве

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что бывший президент США и кандидат на предстоящих выборах Дональд Трамп не мог угрожать Москве в переговорах. Он обычно ведет себя «мягко», и отношения с ним обычно дружелюбные.
Медведев также отметил, что в такой ситуации единственным ответом был бы удар по Вашингтону.
По данным Wall Street Journal, Трамп заявил, что угрожал Путину «нанести удар по центру гребаной Москвы», если тот «нацелится» на Украину. Песков, комментируя это, сказал, что Кремль предпочитает не обнародовать детали разговоров на высшем уровне.
Ранее Светлана Журова, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, заявила, что угроза Трампа по Москве из-за Украины — это лишь часть его предвыборной стратегии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что в США сейчас много резонансных и эмоциональных заявлений. По мнению представителя Кремля, это объяснимо предвыборной гонкой, которая вступила в завершающую стадию.
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«Трампа занесло. Говорил ли он на самом деле о нанесении «удара по чертовой Москве»? Конечно, нет. Он обычно как шелковый на переговорах. И на такие слова только один ответ: ваш чертов Вашингтон тоже подвергнется удару. Обычно наши отношения с ним довольно теплые», — написал Медведев в соцсети X.
По данным Wall Street Journal, Трамп заявил, что угрожал Путину «нанести удар по центру гребаной Москвы», если тот «нацелится» на Украину. Песков, комментируя это, сказал, что Кремль предпочитает не обнародовать детали разговоров на высшем уровне.
Ранее Светлана Журова, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, заявила, что угроза Трампа по Москве из-за Украины — это лишь часть его предвыборной стратегии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что в США сейчас много резонансных и эмоциональных заявлений. По мнению представителя Кремля, это объяснимо предвыборной гонкой, которая вступила в завершающую стадию.
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Лия Мурадьян