В Госдуме раскрыли, зачем Трамп угрожает «ударить по грёбаной Москве»

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Озвученная кандидатом в президенты США Дональдом Трампом угроза в адрес российского лидера Владимира Путина ударить по Москве из-за Украины является лишь частью его предвыборной политики. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру».
Политик предположила, что команда Трампа обсуждает с ним такие заявления, которые делаются с одной целью – продемонстрировать свою напористость и показать, что экс-президент и такое тоже может сказать. При этом он всё же старается сохранить отношения с Россией, чтобы в будущем присутствовать на переговорах.
Также Журова увидела в словах Трампа посыл к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Конфликт уже надоел всем, поэтому, быть может, Запад задумается над прекращением финансирования происходящего на Украине.
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Анастасия Чинкова