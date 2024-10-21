«Иначе война до полного истребления»: Медведев заявил о необходимости разделить Запад

Дмитрий Медведев. Фото: сайт правительства
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что если на международной арене не установится баланс, человечеству грозит тотальная война до полного уничтожения. Об этом политик заявил в Telegram-канале 21 октября.
Медведев убежден, что Россия может стремиться к распаду США или к созданию полноценного противовеса. ШОС и БРИКС, по его мнению, могут стать таким противовесом на международной арене.
Зампред Совбеза процитировал Тютчева, утверждая, что России нужно не объединяться с западными странами, а разделять их. Он отметил, что за 160 лет ничего не изменилось, и России нужно либо ослабить Запад, вплоть до распада США, либо создать полноценный противовес Америке.
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Зампред Совбеза процитировал Тютчева, утверждая, что России нужно не объединяться с западными странами, а разделять их. Он отметил, что за 160 лет ничего не изменилось, и России нужно либо ослабить Запад, вплоть до распада США, либо создать полноценный противовес Америке.
«Альтернатива такому балансу сил — тотальная война до полного истребления человечества. Мир без баланса в сегодняшних условиях не вытянет даже десятка лет. Если Запад не осознает эту нехитрую истину — всем конец. И это не та ситуация, когда гибель одних будет означать победу других», — написал Медведев.
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Лия Мурадьян