ФСБ сорвала теракт на «Адмирале Кузнецове»: как русские обхитрили Буданова* и инсценировали захват

Фото: РИА Новости/Павел Львов
Украинские националисты продолжают осуществлять свои попытки по нанесению ущерба территории и мирному населению РФ. 10 июля текущего года ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб устроить теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.
О том, кому был выгоден теракт, как ФСБ удалось предотвратить преступление и кто еще должен был погибнуть по заказу Запада, расскажет редакция «Радио 1».
В марте этого года на российского военнослужащего, который проходил службу на авианосце «Адмирал Кузнецов» через мессенджеры вышел некий Олег с «выгодным» предложением — устроить теракт на российском авианосце. Украинский куратор пообещал военному выезд в Финляндию и крупную сумму денег в качестве награды. Олег использовал разные методы по убеждению к совершению преступления: от вознаграждений и обеспечения безопасности до угроз привлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям.
Российский военнослужащий обратился в органы безопасности, после чего под полным контролем ФСБ осуществлялись дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности сотрудника СБУ и выявлению возможной агентуры, а также пособников киевского режима.
Примечательно, что представители киевского режима направили через транспортно-логистическую компанию недостающие компоненты для сборки зажигательного устройства, чтобы устроить теракт.
В процессе совершения операции на «Адмирале Кузнецове» было решено инсценировать поджог, после чего в приграничном тайнике «завербованного террориста» должны были ждать деньги и документы. Отмечается, что на крейсере провели плановые учения по проверке готовности североморцев к действиям по пожарной тревоге. Офицер сфотографировал густой дым на телефон и отправил Олегу.
Сам куратор в переписке с военнослужащим утверждал, что его миссия крайне серьезная, ведь «операция» курируется лично главой главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым*.
После того, как «теракт по заказу СБУ был осуществлен», то никакой реакции от украинской стороны не последовало. Ни документов, ни денег, ни координат тайника с деньгами офицер ВС РФ так и не дождался. Куратор Олег отключил телефон и удалил свои аккаунты в мессенджерах.
Правоохранительные органы также задержали гражданина РФ 1994 года рождения, который по заданию ГУР МОУ через курьерские службы организовал доставку трёх взрывных устройств высокой мощности, замаскированных в подарочную упаковку. Жертвами второго теракта должны были стать трое руководителей подразделений Минобороны РФ.
По словам преступника, в мае этого года его завербовал сотрудник украинской военной разведки, после чего он дал согласие на исполнение поручений, связанных с подготовкой терактов на территории России, за материальное вознаграждение.
В отношении злоумышленника также было возбуждено уголовное дело.
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*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Как готовился теракт на «Адмирале Кузнецове»
В марте этого года на российского военнослужащего, который проходил службу на авианосце «Адмирал Кузнецов» через мессенджеры вышел некий Олег с «выгодным» предложением — устроить теракт на российском авианосце. Украинский куратор пообещал военному выезд в Финляндию и крупную сумму денег в качестве награды. Олег использовал разные методы по убеждению к совершению преступления: от вознаграждений и обеспечения безопасности до угроз привлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям.
Как ФСБ удалось предотвратить теракт
Российский военнослужащий обратился в органы безопасности, после чего под полным контролем ФСБ осуществлялись дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности сотрудника СБУ и выявлению возможной агентуры, а также пособников киевского режима.
Примечательно, что представители киевского режима направили через транспортно-логистическую компанию недостающие компоненты для сборки зажигательного устройства, чтобы устроить теракт.
Кто и зачем устроил поджог на авианосце «Адмирал Кузнецов»
В процессе совершения операции на «Адмирале Кузнецове» было решено инсценировать поджог, после чего в приграничном тайнике «завербованного террориста» должны были ждать деньги и документы. Отмечается, что на крейсере провели плановые учения по проверке готовности североморцев к действиям по пожарной тревоге. Офицер сфотографировал густой дым на телефон и отправил Олегу.
Кому был выгоден теракт на российском авианосце
Сам куратор в переписке с военнослужащим утверждал, что его миссия крайне серьезная, ведь «операция» курируется лично главой главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым*.
После того, как «теракт по заказу СБУ был осуществлен», то никакой реакции от украинской стороны не последовало. Ни документов, ни денег, ни координат тайника с деньгами офицер ВС РФ так и не дождался. Куратор Олег отключил телефон и удалил свои аккаунты в мессенджерах.
Кто еще должен был погибнуть по заказу Запада
Правоохранительные органы также задержали гражданина РФ 1994 года рождения, который по заданию ГУР МОУ через курьерские службы организовал доставку трёх взрывных устройств высокой мощности, замаскированных в подарочную упаковку. Жертвами второго теракта должны были стать трое руководителей подразделений Минобороны РФ.
По словам преступника, в мае этого года его завербовал сотрудник украинской военной разведки, после чего он дал согласие на исполнение поручений, связанных с подготовкой терактов на территории России, за материальное вознаграждение.
В отношении злоумышленника также было возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
ФСБ предотвратила теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске
ФСБ показала видео с рассказом моряка с «Адмирала Кузнецова» о попытке вербовки
Следствие арестовало новые активы сбежавших миллиардеров из МВД
*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Екатерина Коршунова