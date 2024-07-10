ФСБ предотвратила теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске

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ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб устроить теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что сотрудник разведки Украины связался со служащим на крейсере военным ВС России и предложил ему устроить теракт. Злоумышленник обещал российскому военнослужащему обеспечить выезд за границу по поддельным документам и выплатить крупное вознаграждение. После чего последовали угрозы привлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям, если россиянин не согласится.
Офицер сообщил об этом предложении российским органам безопасности. Далее спецслужбы вели оперативную игру с оппонентами в Киеве.
Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли контрабанду продукции военного назначения за границу.
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Офицер сообщил об этом предложении российским органам безопасности. Далее спецслужбы вели оперативную игру с оппонентами в Киеве.
Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли контрабанду продукции военного назначения за границу.
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Екатерина Коршунова