Следствие арестовало новые активы сбежавших миллиардеров из МВД

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Следственный комитет России арестовал новые активы экс-сотрудников МВД России, заочно обвиняемых в получении взятки на сумму 5 миллиардов рублей. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Отмечается, что указанная сумма является рекордом в истории ведомства. По ходатайству следствия столичные суды наложили обеспечительные меры на имущество бывших полицейских Георгия Сатюкова и его подчиненного Дмитрия Соколова из бюро специальных технических мероприятий МВД России.
Согласно информации источника, арест наложен на апартаменты в комплексе «Алые паруса» площадью 200 квадратных метров, а также квартира в жилом комплексе «Нежинский ковчег». Уточняется, что сотрудники полиции вымогали деньги у администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко).
Суд заочно арестовал обвиняемых, так как они успели покинуть Россию.
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Согласно информации источника, арест наложен на апартаменты в комплексе «Алые паруса» площадью 200 квадратных метров, а также квартира в жилом комплексе «Нежинский ковчег». Уточняется, что сотрудники полиции вымогали деньги у администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко).
Суд заочно арестовал обвиняемых, так как они успели покинуть Россию.
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Екатерина Коршунова