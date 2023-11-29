Украина и НАТО подписали программу сотрудничества на 2024 год

Фото: istock / Vlad Yushinov
НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
В рамках программы, в будущем году будет проведена реформа в части военных закупок для Украины. Генсек НАТО добавил, что союзники Киева, которые направляют ему вооружение и денежные средства, должны быть готовы к длительным военным действиям.
Читайте также:
Блинкен заявил, что союзники продолжат поставки ВСУ наступательного оружия
Блинкен надеется, что конгресс США в ближайшее время одобрит средства для Киева
«Мало кто верит»: Встреча глав МИД НАТО обернулась неприятностями для Киева
Анастасия Крестьянова