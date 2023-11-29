Блинкен заявил, что союзники продолжат поставки ВСУ наступательного оружия

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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что союзники Киева буду продолжать поставки как оборонительных, так и наступательных вооружений на Украину. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы намерены обеспечить, чтобы у Украины было все необходимое не только для защиты, но и чтобы вернуть территории, отнятые Россией», — заявил Блинкен в ходе пресс-конференции в Брюсселе.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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