Украина и Румыния разрешили давний спор о канале «Дунай - Чёрное море»

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Бухарест и Киев разрешили многолетний спор по поводу обустройства глубоководного судового хода «Дунай - Чёрное море». Украина согласится с требованиями Румынии при строительстве канала.
Споры вокруг проекта по углублению русла канала продолжались с 2004 года. Тогда работы были приостановлены по требованию Евросоюза и Румынии до выяснения того, как это может сказаться на дельте реки, которая находится под охраной ЮНЕСКО.
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Александр Бойцов